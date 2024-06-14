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В Україні дозволили використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на наркотики

Експрес-тести на наркотики

Кабінет Міністрів України дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв.

Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ України було ухвалене на засіданні уряду 13 червня.

"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров'я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням", – сказано в повідомленні МВС.

Там додали, що це не потребуватиме додаткових витрат із державного та місцевого бюджетів України.

Автор: 

МВС (528) наркотики (58) перевірка (641) водії (69)


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