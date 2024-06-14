Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, – "Укренерго"

Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю УП.

За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки,

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра (15 червня, – ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією", – пояснив Кудрицький.

Як відбуваються ремонти на АЕС

"Часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти", – розказав Кудрицький.

Тому, за його словами, такі ремонти дуже важко якось "посунути" в часі.

"Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – додав Кудрицький.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).