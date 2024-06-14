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Новини
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Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, – "Укренерго"

Володимир Кудрицький

Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю УП.

За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:

  • прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки,
  • виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра (15 червня, – ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією", – пояснив Кудрицький.

Як відбуваються ремонти на АЕС

"Часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти", – розказав Кудрицький.

Тому, за його словами, такі ремонти дуже важко якось "посунути" в часі.

"Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – додав Кудрицький.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+12
усе вірно !!! зе банда ніяк нажертися не може !!!

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14.06.2024 19:43
+12
...а шо зеленсько-підєрмачно-татаровська влада зрадників-мародерів-аніматорів робить на міжнародних юридичних майданчиках відносно крадіжки майна України, зокрема ЗАЕС, до якої окупантам так зручно і швидко, па харошему асфальту, через розмінований Чонгар було їхати за одну добу..?
а сидить чомусь Червінський? - звісно, ета нє то, ета - другоє
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14.06.2024 20:10
+12
нічого не робить !!! що може робимти це прокацапська зе-банда з колишнії регіаналів і діючих агентів фсб ???

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14.06.2024 20:26
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усе вірно !!! зе банда ніяк нажертися не може !!!

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14.06.2024 19:43 Відповісти
Та вже спростували: https://sud.ua/uk/news/publication/303146-zayava-olafa-sholtsa-spantelichila-sotsmerezhi-odnak-********-ne-eksportuye-i-ne-planuye-eksport-***************-za-kordon

На сайті ENTSO-E можна переконатись, подивившись на сторінку «Scheduled Commercial Exchanges» (Комерційний експорт), вкладка «Border - Country: з України електроенергія не продається - там всюди стоїть «0».

Україні знищили половину виробництва електроенергії, а треба ще робити ударні БПЛА та інші цікаві речі, але того не афішують, щоб зайвий раз не привертати увагу кацапів, тому вкидають маячню про кондиціонери - краще б нічого не казали...
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14.06.2024 20:19 Відповісти
нічого дивного !!! прийшов наказ з ж ОПи зе-прі3.14здента - у нас зебільна зе-цензура і монополія на інформацію !!! але але скріни не горять !!!

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14.06.2024 20:23 Відповісти
Якщо прямо зараз дивитись на ті мапи https://app.electricitymaps.com/map - з України "експортується" до Румунії 173 МВт/год, при цьому Україна отримує електрику з Молдови (630 МВт/год), Словаччини (270 МВт/год), Угорщини (626 МВт/год).

Певно, якби в України вистачало власної генерації - вона б не тягнула 1526 МВт/год з Молдови, Словаччини, Угорщини, "віддаючи" лише нещасні 173 МВт/год Румунії.

Це якщо оперувати лише тими сухими даними з того сайту.
А ще є інший незалежний ресурс ENTSO-E - там дійсно жодного комерційного експорту електрики з України, але безліч імпорту. То, може, такі скріншоти - то дійсно маніпуляція?
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14.06.2024 21:29 Відповісти
Ти в усіх темах про електроенергію збираєшся цю кацапську методичку спамити ? В іншій темі також є.
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14.06.2024 23:27 Відповісти
Написали же. Это не ремонт по сути, замена ядерного топлива. Заправка.
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14.06.2024 20:01 Відповісти
...а шо зеленсько-підєрмачно-татаровська влада зрадників-мародерів-аніматорів робить на міжнародних юридичних майданчиках відносно крадіжки майна України, зокрема ЗАЕС, до якої окупантам так зручно і швидко, па харошему асфальту, через розмінований Чонгар було їхати за одну добу..?
а сидить чомусь Червінський? - звісно, ета нє то, ета - другоє
показати весь коментар
14.06.2024 20:10 Відповісти
нічого не робить !!! що може робимти це прокацапська зе-банда з колишнії регіаналів і діючих агентів фсб ???

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14.06.2024 20:26 Відповісти
Так виглядає пісець країні. Новиє літса зате.
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14.06.2024 20:33 Відповісти
http://picplus.net/56924/99323/ - він Гетманцев, наче без м'якого знаку.
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16.06.2024 18:57 Відповісти
це має якесь принцепове значення у викладеній вище інфі ???
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16.06.2024 18:59 Відповісти
Схематоз вже хоч наладили, а?
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14.06.2024 20:18 Відповісти
Зате у кудрицького з зарплатою складнощів немає.
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14.06.2024 20:35 Відповісти
Доречі, а чому їм не начисляють зарплатню, залежно від кількості наданого людям світла? Вангую, дефіцит би миттєво зник, якби працювала така схема.
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14.06.2024 20:46 Відповісти
Проти України і її народу внутрішні вороги.керовані рашистами відкривають другий фронт...
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14.06.2024 20:36 Відповісти
Це все, що він видав за два лями на місяць???!!!
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14.06.2024 21:40 Відповісти
Что, уже новые тарифы собрались поднимать?
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14.06.2024 22:39 Відповісти
Ну так робіть щось! Статисти бісові!
А неможете, то ідіть до ''єдрьоної мами''!
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14.06.2024 22:54 Відповісти
Результат надЗарплат для керовнікав Укренерго, за їх саботаж щодо виконання положень Закону України «Про особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»!!!
Шмигаль, докерувався з шоблою, до ручки!!!
Йолоп ахметівський!!!!
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15.06.2024 00:08 Відповісти
Йолопи українці, що вибрали цю "владу"
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15.06.2024 08:32 Відповісти
уточнення, громадяни України, що проголосували за цю зраду.
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15.06.2024 09:59 Відповісти
Сложней ситуация будет? Где?
В Швейцарии на "саммите мира" все в порядке с электрикой! Вова за Швейцарию спокоен.
А Украина? Та кому в мире нужна та Украина, если 73%-там ее собственных избирателей она была не нужна в 2019 году и они решили , что Украина должна совершить СУИЦИД под квартальчики-сериальчики?!
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15.06.2024 09:57 Відповісти
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15.06.2024 17:05 Відповісти
Хтось може Заткнути цей Їхавальник?? ВОНО може робити свою справу МОВЧКИ. Всім зрозуміло що відключення будуть - НАХІБА треба радувати узьких ТАКИМ плачем? Чи ВОНО бере приклад зі ще одного клоуна і без мікрофона в жопі заснути не може??((
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15.06.2024 19:26 Відповісти
Суцільна,концентрована брехня.Тривалість найкоротшого ремонту на АЕС з перевантаженням палива близько 45 діб.(це якщо не має робіт з ремонту обладнання - тоді 55-65 діб.Капремонт - може тривати ще довше.Мінулі блекаути продовжувались десь 2-3 тижня.Щось не ліпиться.
И зелена корпоративна етика дозволяє хізуватися власними провалами,замість піти у відставку
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16.06.2024 09:42 Відповісти
і тут вол де мор при владі! всюди, де до влади доривається вол де мор - все закінчується розвалом, смертю і розрухою!
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17.06.2024 09:17 Відповісти

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