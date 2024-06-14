Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, – "Укренерго"
Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю УП.
За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:
- прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки,
- виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
"Ми будемо мати справу відзавтра (15 червня, – ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією", – пояснив Кудрицький.
Як відбуваються ремонти на АЕС
"Часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти", – розказав Кудрицький.
Тому, за його словами, такі ремонти дуже важко якось "посунути" в часі.
"Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – додав Кудрицький.
Прогноз на літо
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
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На сайті ENTSO-E можна переконатись, подивившись на сторінку «Scheduled Commercial Exchanges» (Комерційний експорт), вкладка «Border - Country: з України електроенергія не продається - там всюди стоїть «0».
Україні знищили половину виробництва електроенергії, а треба ще робити ударні БПЛА та інші цікаві речі, але того не афішують, щоб зайвий раз не привертати увагу кацапів, тому вкидають маячню про кондиціонери - краще б нічого не казали...
Певно, якби в України вистачало власної генерації - вона б не тягнула 1526 МВт/год з Молдови, Словаччини, Угорщини, "віддаючи" лише нещасні 173 МВт/год Румунії.
Це якщо оперувати лише тими сухими даними з того сайту.
А ще є інший незалежний ресурс ENTSO-E - там дійсно жодного комерційного експорту електрики з України, але безліч імпорту. То, може, такі скріншоти - то дійсно маніпуляція?
а сидить чомусь Червінський? - звісно, ета нє то, ета - другоє
А неможете, то ідіть до ''єдрьоної мами''!
Шмигаль, докерувався з шоблою, до ручки!!!
Йолоп ахметівський!!!!
В Швейцарии на "саммите мира" все в порядке с электрикой! Вова за Швейцарию спокоен.
А Украина? Та кому в мире нужна та Украина, если 73%-там ее собственных избирателей она была не нужна в 2019 году и они решили , что Украина должна совершить СУИЦИД под квартальчики-сериальчики?!
И зелена корпоративна етика дозволяє хізуватися власними провалами,замість піти у відставку