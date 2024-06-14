LinkedIn стане використовувати штучний інтелект для пошуку роботи. Як нові функції пропонуються?

Соціальна мережа LinkedIn презентувала низку нових сервісів, які працюють на основі штучного інтелекту, щоб залучити більше користувачів і підвищити активність.

Про це пише TechCrunch, передає AIN.UA.

Як зазначається, нові інструменти допоможуть користувачам не лише шукати роботу, а й подавати заявки та супровідний лист, знаходити релевантні навчальні матеріали та швидше здійснювати пошук по всьому LinkedIn.

LinkedIn уже раніше запроваджувала штучний, інтелект: компанія інтегрувала цю технологію у свої продукти вже давно, але зараз можна стверджувати, що в LinkedIn майже не залишилося сфер, яких не торкнувся ШІ.

Нові функції

Як повідомляється, тепер шукати роботу можна за допомогою зручних голосових підказок. Після того як ви знайшли цікаві вакансії, LinkedIn допоможе вам скласти супровідний лист або лист-заявку.

Штучний інтелект також перегляне ваше резюме та інші матеріали, пов’язані з вашою роботою.

LinkedIn продовжує активно розвивати свою платформу відеонавчання, особливо курси, пов'язані зі штучним інтелектом.

За словами представників LinkedIn, трафік на курси з ШІ, що включають як технічні, так і нетехнічні модулі (наприклад, базове знайомство з генеративним ШІ), за останній рік зріс на 160%.

Платформа використовує алгоритми штучного інтелекту не лише для покращення пошуку потрібних курсів, але й для збагачення контенту.

Для користувачів із підпискою Premium LinkedIn запускає пілотну програму "експертні поради від ШІ". Спираючись на знання відомих інструкторів, ШІ-тренери надаватимуть персоналізовані відповіді користувачам як "вихідну точку".

Подібні поради також відображатимуться у вигляді персональних тренерів під час перегляду курсів на LinkedIn Learning.

Також найближчим часом буде надано більше деталей щодо оновленого пошуку. Очікується, що пошук стане більш розмовним і простим у використанні, замість застосування ключових слів, ступеня зв'язків, географії та інших параметрів, які часто не давали повних результатів.

Крім того, LinkedIn розширює доступ до Recruiter 2024, додає більше інструментів для маркетологів і презентує покращені сторінки компаній з Premium-функціями для малого бізнесу.

У березні повідомлялося, що LinkedIn, відома насамперед як платформа для професійного нетворкінгу, навчання та пошуку роботи, вирішила додати ігри до своєї платформи.