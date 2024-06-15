"Будь собою": За три дні українці відправили в ЗСУ понад 2 тисячі резюме

За три дні рекрутингової кампанії Міністерства оборони "Будь собою" резюме, щоб долучитися до Сил оборони України, відправили 2 420 охочих.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У період з 11 по 14 червня 2024 року через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян", – йдеться у повідомленні.

За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії за спецільністю БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії).

Окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено 4 нові підрозділи, додали у Міноборони.

Нагадаємо,

Як повідомлялося, у травні на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.