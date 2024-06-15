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Новини
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США виділили Україні $1,5 мільярда допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку

зеленський,гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у межах Глобального саміту миру оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на підтримку енергетичного сектору та соціальні потреби.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, передає Європейська правда.

Кошти виділять через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку українського народу.

Зазначається, що більшість коштів – $500 млн разом із $324 млн уже оголошеного фінансування – піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури.

Понад $379 млн підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

Ще $300 млн спрямують на підтримку цивільної безпеки України – забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.

"Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України", – уточнили в Білому домі.

Там наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США виділили понад $3,2 млрд на гуманітарну допомогу та майже $1,5 млрд на відновлення енергетичного сектору України.

Як повідомлялося, "Укренерго" оцінив нагальні потреби у фінансуванні для підготовки енергетики України до зими у близько $1,5 млрд.

Автор: 

Зеленський Володимир (2513) допомога (1542) США (4913) електроенергія (4250)


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Це буде нове дно корупції
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15.06.2024 15:02 Відповісти
З метою уникнення маніпуляцій на цю тему, офіційно попереджаємо: надання величезної фінансової та матеріальної допомоги з боку США, ЄС та інших партнерів жодним чином не вплине на нині діючі тарифи та заплановані в найближчому майбутньому зростання цін на електроенергію для бізнесу та населення - "Укренерго".
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15.06.2024 15:07 Відповісти
УРААА"! тепер є гроші на ремонт і населенюю вернуть стару ціну на тарифиии ... ураааа!"!!!
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16.06.2024 00:25 Відповісти
США виділили Україні $1,5 мільярда допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку Джерело: https://biz.censor.net/n3494841А ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРИКУ ПІДНЯЛИ ЩОБ ЗАДОБРИТИ ОЛІГАРХІВ - АХМЕТОВА І ІНШИХ
Ліквідація олігархів необхідна України як повітря тонучему, бо всіх олігархів України поставив кремль так чи інакше.
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16.06.2024 14:21 Відповісти
майже стільки вкрав ахметов тільки по одній схемі роттердам+
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16.06.2024 16:59 Відповісти
ну, що ж.
трипілля+, нам в хату!
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16.06.2024 18:42 Відповісти
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17.06.2024 06:13 Відповісти
Давати гроші у липкі руці українського керівництва ні в якому разі не можна.
Тільки у вигляді зброї, або під наглядом аудиторів від тих хто дає
Всі інші варіанти це "деньгі на вєтєр"
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17.06.2024 06:17 Відповісти
урра, в шахтЬор куплять ще пару бразиляк...
а народ ?
А народ 4,32 грн/квт
а потім і по 7 ....
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17.06.2024 10:23 Відповісти

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