США виділили Україні $1,5 мільярда допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку
Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у межах Глобального саміту миру оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на підтримку енергетичного сектору та соціальні потреби.
Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, передає Європейська правда.
Кошти виділять через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку українського народу.
Зазначається, що більшість коштів – $500 млн разом із $324 млн уже оголошеного фінансування – піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури.
Понад $379 млн підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.
Ще $300 млн спрямують на підтримку цивільної безпеки України – забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.
"Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України", – уточнили в Білому домі.
Там наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США виділили понад $3,2 млрд на гуманітарну допомогу та майже $1,5 млрд на відновлення енергетичного сектору України.
Як повідомлялося, "Укренерго" оцінив нагальні потреби у фінансуванні для підготовки енергетики України до зими у близько $1,5 млрд.
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Ліквідація олігархів необхідна України як повітря тонучему, бо всіх олігархів України поставив кремль так чи інакше.
трипілля+, нам в хату!
Тільки у вигляді зброї, або під наглядом аудиторів від тих хто дає
Всі інші варіанти це "деньгі на вєтєр"
а народ ?
А народ 4,32 грн/квт
а потім і по 7 ....