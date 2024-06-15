США виділили Україні $1,5 мільярда допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у межах Глобального саміту миру оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на підтримку енергетичного сектору та соціальні потреби.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, передає Європейська правда.

Кошти виділять через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку українського народу.

Зазначається, що більшість коштів – $500 млн разом із $324 млн уже оголошеного фінансування – піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури.

Понад $379 млн підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

Ще $300 млн спрямують на підтримку цивільної безпеки України – забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.

"Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України", – уточнили в Білому домі.

Там наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США виділили понад $3,2 млрд на гуманітарну допомогу та майже $1,5 млрд на відновлення енергетичного сектору України.

Як повідомлялося, "Укренерго" оцінив нагальні потреби у фінансуванні для підготовки енергетики України до зими у близько $1,5 млрд.