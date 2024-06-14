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Новини
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На термінове відновлення енергетики до зими треба знайти $1,5 мільярда, – голова "Укренерго" Кудрицький

кудрицький

Нагальні потреби у фінансуванні для підготовки енергетики України до зими можуть скласти близько $1,5 млрд.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив у коментарі BBC World Service, повідомляє пресслужба компанії.

"І це тільки на швидкі відновлювальні роботи", – зауважив посадовець.

За словами Кудрицького, для повноцінного відновлення енергосистеми знадобиться значно більше коштів, може йтися про десятки мільярдів доларів для відновлення електростанцій та високовольтної інфраструктури "Укренерго".

Він нагадав, що за останні місяці Україна втратила майже половину генеруючих потужностей, що призвело до досить суворих планових відключень електроенергії для населення та бізнесу.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити хоча б частину енергоблоків, які були пошкоджені до початку зимового сезону. Але це буде залежати від наявності засобів протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атаки", – зазначив голова "Укренерго".

Голова "Укренерго" додав, що дуже складною буде майбутня зима, адже влітку в Україні споживання зазвичай на 35% менше, ніж взимку.

"Якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем, пов’язаних з тим, як покрити дефіцит і забезпечити попит на електроенергію. Ми повинні акумулювати всі ресурси, які ми можемо. Україна також звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти відновити пошкоджені електростанції. Це збільшить шанси України пройти зиму з мінімальними проблемами", – сказав Кудрицький.

Читайте також: Нагальна потреба України у новій генерації сягає 5-6 гігават нових потужностей, – "Укренерго"

Як повідомлялося, раніше у енергохолдингу ДТЕК спрогнозували, що за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+9
нехай ахметка свої віли і яхти в Європі продасть - гроші будуть !!!

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14.06.2024 19:44
+9
візьміть авансом в топ менеджерів "укренерго" за рік зарплату.
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14.06.2024 19:51
+9
Щось мені здається що цим енергетикам потрібно під'єднати два проводи до яєць...
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14.06.2024 21:05
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нехай ахметка свої віли і яхти в Європі продасть - гроші будуть !!!

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14.06.2024 19:44 Відповісти
А ще краще- націоналізувати єнергетику та забрати її з брудних лап Ахметова та інших олігархів.
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14.06.2024 22:38 Відповісти
Шмига недавно говорив про 1 млрд
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14.06.2024 19:48 Відповісти
візьміть авансом в топ менеджерів "укренерго" за рік зарплату.
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14.06.2024 19:51 Відповісти
Брат шаурми, напевно, може допомогти Україні.
Адже він гарненько подоїв український бюджет. Тепер час показати свій патріотизм.

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14.06.2024 20:01 Відповісти
Нехай Ахметов відновлює, він отримує прибуток!
А то як прибуток так йому, а як ремонт, так нам! Якщо держава, тобто ми, будемо сплачувати за відновлення чи будівництво, то й належати повино нам, а не Ахметову!
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14.06.2024 20:10 Відповісти
Навіщо відновлювати - щоб туди знову прилетіло? У нас стільки ППО нема, щоб все захистити.

Побудуйте міні електростанції, чим більше - тим краще.
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14.06.2024 20:30 Відповісти
Зараз требо казати про підготовку до зіми. Вкладати гроші в ремонт ТЕЦ? Ні!

Треба створювати локальні обогриви для домів, а не ремонтувати километри ліній ТЕЦ.

Ось де е вихід. Але це не дуже для Ахметова, бо він загубить гроші…
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14.06.2024 22:43 Відповісти
Це бочка без дна, їм скільки не дай усе буде мало... Хай ахметка палац продасть та вкладеться у свої підприємства які отримав на халяву!
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14.06.2024 20:48 Відповісти
Щось мені здається що цим енергетикам потрібно під'єднати два проводи до яєць...
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14.06.2024 21:05 Відповісти
Чергові байки з серіалу "Дайте гроші". Не відновлять і за 10 років те, що кацапня вже зруйнувала. І обіцяний Гігаватт читачем з суфлеру теж з області фантастики. Неможливо чисто фізично. Зате почали підготовку до побудови нових реакторів на АЕС. Це робота на 10-15 років при стабільному фінансуванні. Але не це на меті. А стаття в бюджеті яка дозволить стабільно красти в великих обсягах.
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14.06.2024 21:11 Відповісти
Та ви пане Кудрицький пощукайте цi грошi в кишенi Арахамii,Ермака,Шурми та у iнших зелених щурив.
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14.06.2024 21:21 Відповісти
Прикрийте Бидломарафон,канал ДУРДОМ,Кінокіт Кірюші Тимошенко,проекти двіччі куми Лєночки Кравець,проекти нового енерго-олігарха режисера серіалу "Слуга ФСБ" Олексія Кірющенка-і будуть гроші на відновлення енергетики.
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14.06.2024 22:05 Відповісти
Конфіскуйте накрадене у зеленських та єрмаків і будуть вам гроші, ще й залишаться...
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14.06.2024 23:26 Відповісти
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15.06.2024 00:16 Відповісти
Пхе!
У вас, пани наші рідненькі, тих грошей - аж з дупи лізуть!
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15.06.2024 05:54 Відповісти
Та вот же только, что выделяли деньги англичане и французы и прочие... уже нема? )))
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15.06.2024 08:18 Відповісти
Які проблеми? Підійми матрас!!!
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15.06.2024 10:50 Відповісти

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