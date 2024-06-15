У неділю в Україні не прогнозують відключення світла

У неділю, 16 червня, енергетики не прогнозують застосування графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"16 червня по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", – йдеться у повідомленні.

Причина відсутності відключень у зниженні споживання у вихідний день.

Водночас зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).