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Рік після підриву Каховської ГЕС: Завершено будівництво водогону до Марганця, Покрову та Нікополя. ФОТО

водогін

Відсьогодні запрацювали дві ланки нового магістрального водогону: "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" та "Марганець - Нікополь - Покров".

Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для мешканців Мирівської, Томаківської, Марганецької, Покровської, Червоногригорівської та Нікопольської громад, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба Держагентства з питань відновлення та інфраструктури.

водогін "Запоріжжя - Томаківка - Марганець"

Загалом магістральний водогін складатиметься з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км – відкритий канал). Протяжність ланки "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" – 77,9 км, а ланки "Марганець - Нікополь - Покров" – 40,9 км.

Водозабір на ділянках здійснюватиметься з річки Дніпро. Для цього на всій протяжності водогону збудовано 8 насосних станцій. Насоси потужністю від 747 кВт до 260 кВт транспортують воду до фільтрувальних станцій, де вона проходить очищення та потрапляє до споживачів.

водогін "Запоріжжя - Томаківка - Марганець"

"Потужність нового водогону дає змогу місцевим мешканцем забути про черги за водою і постачанням за графіком", – зазначається у повідомленні.

У Держагентстві запевнили, що водогін цілком готовий, аби поставляти воду до Нікополя, але залишаються невизначеними деякі бюрократичні питання.

"Уся технічна частина на 100 % виконана. Наразі ведуться перемовини між водоканалом міста Нікополя та регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області (балансоутримувач). Постачання розпочнеться одразу після підписання угоди між зазначеними організаціями", – повідомили у відомстві.

водогін "Запоріжжя - Томаківка - Марганець"

Хто будує водопроводи після знищення Каховської ГЕС

Як повідомлялося, після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.

У червні 2023 року Кабінет міністрів виділив перші 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. У серпні минулого року Кабінет міністрів додатково виділив на будівництво водогонів 7 мільярдів гривень, а у березні 2024 року – ще 5,15 млрд гривень.

Перед цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн:

  • Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.
  • Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.
  • Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.

Автор: 

Марганець (1) водопостачання (205) Нікополь (28) вода (236) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (71) Каховська ГЕС (125)


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