Рік після підриву Каховської ГЕС: Завершено будівництво водогону до Марганця, Покрову та Нікополя. ФОТО

Відсьогодні запрацювали дві ланки нового магістрального водогону: "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" та "Марганець - Нікополь - Покров".

Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для мешканців Мирівської, Томаківської, Марганецької, Покровської, Червоногригорівської та Нікопольської громад, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба Держагентства з питань відновлення та інфраструктури.

Загалом магістральний водогін складатиметься з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км – відкритий канал). Протяжність ланки "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" – 77,9 км, а ланки "Марганець - Нікополь - Покров" – 40,9 км.

Водозабір на ділянках здійснюватиметься з річки Дніпро. Для цього на всій протяжності водогону збудовано 8 насосних станцій. Насоси потужністю від 747 кВт до 260 кВт транспортують воду до фільтрувальних станцій, де вона проходить очищення та потрапляє до споживачів.

"Потужність нового водогону дає змогу місцевим мешканцем забути про черги за водою і постачанням за графіком", – зазначається у повідомленні.

У Держагентстві запевнили, що водогін цілком готовий, аби поставляти воду до Нікополя, але залишаються невизначеними деякі бюрократичні питання.

"Уся технічна частина на 100 % виконана. Наразі ведуться перемовини між водоканалом міста Нікополя та регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області (балансоутримувач). Постачання розпочнеться одразу після підписання угоди між зазначеними організаціями", – повідомили у відомстві.

Хто будує водопроводи після знищення Каховської ГЕС

Як повідомлялося, після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.

У червні 2023 року Кабінет міністрів виділив перші 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. У серпні минулого року Кабінет міністрів додатково виділив на будівництво водогонів 7 мільярдів гривень, а у березні 2024 року – ще 5,15 млрд гривень.

Перед цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн:

Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.

Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.

Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.