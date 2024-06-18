Прямі збитки агросектору України за два роки війни перевищили $10 мільярдів

Прямі збитки агросектору України за два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищили $10 млрд.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час онлайн-виступу на конференції "Відбудова сільського господарства України".

"Через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. Від знищення сільськогосподарської техніки на загальну суму $5,8 млрд о втрати та руйнування тваринницьких ферм на понад $250 млн. А міжнародні ціни на продовольство в 2022 році зросли приблизно на 35%. Тільки після налагодження нових шляхів експорту вдалося стабілізувати ситуацію. Тому для відновлення українського агросектору необхідна підтримка", – зауважив Висоцький.

Він наголосив на необхідності довгострокових проєктів із підтримки українського агросектору, і одним з таких є програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Також Висоцький зазначив, що збільшення виробництва продукції з доданою вартістю – це і вклад у енергетичну безпеку України та Європейського Союзу. Так, за його словами, Україна потенційно може виробляти з різних видів відходів сільськогосподарської діяльності достатньо біоетанолу та біометану.

Крім того, Висоцький відзначив необхідність введення пільгового страхування для агровиробників.

Наприкінці травня повідомлялося, що Україна цьогоріч планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", яка допоможе збільшити переробку сільськогосподарської продукції та розширити експортні можливості агросектору.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.