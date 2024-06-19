Слідом за Coca-Cola: У Росії знову зареєстрували товарний знак Jägermeister

Федеральна служба інтелектуальної власності Росії (Роспатент) зареєструвала товарний знак виробника лікерів Jägermeister.

Про це свідчать дані в базі відомства, передають Ведомости.

"Статус: діє. Остання зміна статусу: 11 червня 2024 року", – випливає з бази Роспатенту.

Заявку на реєстрацію товарного знаку виробник подав у листопаді 2023 року.

Як повідомлялося, в листопаді 2022 року німецький виробник міцного лікеру Jägermeister офіційно призупинив поставки до Росії.

У червні цього року стало відомо, що американська компанія Coca-Cola, яка припинила продавати напої під своїми основними брендами в Росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію в РФ товарних знаків – Coca-Cola, Sprite і Fanta.

За російським законодавством товарні знаки у разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані.

У компанії пояснили, що це потрібно для збереження інтелектуальних прав. При цьому в Coca-Cola Ukraine запевнили, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.