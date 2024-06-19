Перелік об’єктів, які не відключатимуть від світла, підготують до 1 липня, – Держенергонагляд

Процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури, яким не вимикатимуть світло, завершиться до 1 липня.

Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, передає пресслужба відомства.

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", – зауважив він в ефірі "Суспільного".

Також Слободян додав, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

"Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", – пояснив він.

Крім того, там, де не можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у разі застосування графіків відключень. Зокрема, така практика застосовувалась взимку 2022-2023 років. Таке перемикання здійснюється у мережі середньої напруги 10 кВ.

"На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу", – зауважив він.

За словами голови Держенергонагляду, у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії.

Полегшення очікується у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких енергоблоках АЕС та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Як повідомлялося, 24 травня уряд ухвалив постанову про внесення змін до графіків відключень електроенергії, яка має забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, органи місцевої влади мають подати списки критично важливих підприємств, які матимуть пріоритетне енергоживлення. Документ у повну силу запрацює наприкінці червня, у тестовому режимі нові графіки запровадили 8 числа.