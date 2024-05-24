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Новини
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Кабмін зобов’язав розробити нові графіки відключень електроенергії (оновлено)

свет

Кабінет Міністрів зобов’язав енергорозподільчі компанії ("обленерго") забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні затверджуємо постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання", – заявив прем'єр.

Кабмін з цією метою на сьогоднішньому засіданні затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, який визначає процедуру взаємодії у процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі, операторами систем розподілу.

У пресслужбі Міністерства енергетики пояснили, що відповідно до затвердженого Порядку, обласні та Київська міська військові адміністрації затвердять переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

  • об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;
  • закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • підприємств оборонного комплексу;
  • підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємств з неперервним циклом виробництва;
  • електронних комунікаційних мереж;
  • органів державної влади.

Для всіх інших споживачів оператор системи передачі НЕК "Укренерго" зобов’язаний забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу граничної потужності.

Для цього "Укренерго" буде розраховувати граничну потужність, за винятком пріоритетних об’єктів, після чого доводити її величину до кожного оператора системи розподілу. Відповідно, оператори систем розподілу у межах цієї граничної потужності будуть формувати графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження і аварійного відключення споживачів.

Новий порядок набере чинності через місяць після її опублікування і діяти протягом періоду воєнного стану і 6 місяців після його припинення чи скасування.

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Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

Кабмін (7745) обленерго (325) електроенергія (4235) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+14
Ось чому з електрикою проблеми - графіки, виявляється, недолугі...
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24.05.2024 15:31
+6
То як в старому одеському анекдоті, про публічний будинок і перестановку в ньому ліжок
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24.05.2024 15:40
+5
Раніше була градація для споживачів - хто має тільки електроплити (у будинках понад 9 поверхів встновлено газових було заборонено), та з газовими плитами.

Цікаво, як цю норму, з урахуванням пільгових цін для побутових споживачів на газ, буде враховано для споживачів тільки електричноі.

Прогнозую, що кабмін включить відморозку. Бо електрична, це ахметкина (хочь зараз практично уся електрична отримується від державних атомніих), та нафтогаз вставить своі 5 гривень!

Шулери у кабміні. А страждають пересічні.
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24.05.2024 15:32
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@банати...ті графіки (в Києві точно) і в ДТЕК, і на Ясно, і у додатку Київ цифровий..не співпадают тільки, але є.

ІБДшніки кляті..
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24.05.2024 15:19 Відповісти
Ось чому з електрикою проблеми - графіки, виявляється, недолугі...
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24.05.2024 15:31 Відповісти
То як в старому одеському анекдоті, про публічний будинок і перестановку в ньому ліжок
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24.05.2024 15:40 Відповісти
Умєньшим наполовіну счьот на ліпстрічєство. ВосторгЪ!

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24.05.2024 20:15 Відповісти
Раніше була градація для споживачів - хто має тільки електроплити (у будинках понад 9 поверхів встновлено газових було заборонено), та з газовими плитами.

Цікаво, як цю норму, з урахуванням пільгових цін для побутових споживачів на газ, буде враховано для споживачів тільки електричноі.

Прогнозую, що кабмін включить відморозку. Бо електрична, це ахметкина (хочь зараз практично уся електрична отримується від державних атомніих), та нафтогаз вставить своі 5 гривень!

Шулери у кабміні. А страждають пересічні.
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24.05.2024 15:32 Відповісти
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24.05.2024 20:22 Відповісти
Не хочеться зайвий раз шпиняти обленерго у даній ситуації, але те, що вони роблять, неправильно. Мають декілька черг відключень. Виникає дефіцит - відключають відповідну чергу. Так дефіцит виникає як правило у один і той час. Якась серга без відключень, а якась відключається завжди.
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24.05.2024 15:37 Відповісти
Кабінет Міністрів зобов'язав ...
Дураку понятно, что ни КабМин, ни Укрэнерго, ни, тем более, Облэнерго не контролируют НИКУЯ от слова "совсем". Увеличивается энергопотребление - отключают, уменьшается - включают.
С зимы 2022 г. новые (справедливые и равномерные) контуры отключения - НЕ СДЕЛАНЫ. Т.к. для этого надо было *********: менять трансформаторы, проводить новые линии и т.п. А накуя? Если не сделают, то что? То ... ничего.
И в этом очередном распоряжении КабМина - все то же самое: Должен, обязан ... А если не сделают, то ... ничего.
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24.05.2024 15:44 Відповісти
Ненажерливі тварюки.
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24.05.2024 15:51 Відповісти
Любителів ринку ел. енергії та газу теж, потрібно не тільки щипати як гусей, а й стригти як баранів.
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24.05.2024 15:55 Відповісти
Хто ж їх буде стригти ??!! Це нас будуть стригти, бо безмозглі безвідповідальні барани
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24.05.2024 23:08 Відповісти
ну нарешті будуть вже рівномірно відключать.
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24.05.2024 16:22 Відповісти
Не знаю в кого як, а в нас по графіку три рази вимикають світло.
З 00:00 до 4 ранку. З 9 до 12.
З 20 :00 до 00:00
А можуть на 25 травня написати графік з 00:00 до 4 ранку, тобто 8 годин без світла. І продукти можна викинуть і холодильник з морозилкою.
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24.05.2024 17:18 Відповісти
Хотілось би почути про прибутки обленерго?!
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24.05.2024 23:05 Відповісти
давайте еще стрельнем по крымскому мосту
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25.05.2024 07:10 Відповісти

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