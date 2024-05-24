Кабмін зобов’язав розробити нові графіки відключень електроенергії (оновлено)

Кабінет Міністрів зобов’язав енергорозподільчі компанії ("обленерго") забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні затверджуємо постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання", – заявив прем'єр.

Кабмін з цією метою на сьогоднішньому засіданні затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, який визначає процедуру взаємодії у процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі, операторами систем розподілу.

У пресслужбі Міністерства енергетики пояснили, що відповідно до затвердженого Порядку, обласні та Київська міська військові адміністрації затвердять переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємств оборонного комплексу;

підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємств з неперервним циклом виробництва;

електронних комунікаційних мереж;

органів державної влади.

Для всіх інших споживачів оператор системи передачі НЕК "Укренерго" зобов’язаний забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу граничної потужності.

Для цього "Укренерго" буде розраховувати граничну потужність, за винятком пріоритетних об’єктів, після чого доводити її величину до кожного оператора системи розподілу. Відповідно, оператори систем розподілу у межах цієї граничної потужності будуть формувати графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження і аварійного відключення споживачів.

Новий порядок набере чинності через місяць після її опублікування і діяти протягом періоду воєнного стану і 6 місяців після його припинення чи скасування.

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Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.