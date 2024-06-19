БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росіяни атакували енергетичний об’єкт у центральному регіоні країни, є пошкодження

У ніч проти 19 червня російські військові атакували енергетичний об’єкт у центральному регіоні України, пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію.", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львівській області внаслідок ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Через це знеструмлено 285 точок обліку.

Як нагадали у Міненерго, через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, по всій країні діють графіки погодинних відключень у період з 00:00 до 24:00.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 28 000 МВт*год. Експорту не передбачається.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.

Спросите у засланного казачка Гетьманцева - что с налогами пошлинами на аккумуляторы, электростанции и др альтернативные источники питания для Украинцев? Ведь осень и зима будут тяжёлые для нашей энергосистемы, так же этот инвентарь нужен для военных. Или он воюет за рабсию и работает только по умножению Украины на ноль по команде Сивковича и Портнова?
показати весь коментар
19.06.2024 14:41 Відповісти

