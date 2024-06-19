Перевищили квоти: ЄС повернув мита на український овес

Європейський Союз з 19 червня повернув мита на український овес через перевищення квот. Мита діятимуть до 5 червня 2025 року.

Про це повідомили у Генеральному директораті із сільського господарства та розвитку сільських районів (DG AGRI), передає liga.net.

Регламент безмитної торгівлі для України, який почав діяти з 6 червня, передбачає механізм "екстреного гальмування" для окремих продуктів, зокрема й вівса.

Він застосовується автоматично, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року. Для вівса цей показник становить 2440 тонн.

Після досягнення цього обсягу Єврокомісія упродовж 14 днів встановлює тарифну квоту відповідно до угоди про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4000 тонн.

Оскільки імпорт з початку 2024 року уже перевищив цей обсяг, до кінця 2024 року встановлюються мита режиму найбільшого сприяння (MFN). Квота знову буде доступна з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.