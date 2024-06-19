Нацбанк зафіксував зростання ризиків для фінансового сектору

Оцінки Національного банку щодо макроекономічного ризику та ризику капіталу фінансового сектору зросли на 1 бал через розширення дефіциту рахунка поточних операцій платіжного балансу та нових вимог до капіталу відповідно.

Про це свідчить Звіт про фінансову стабільність НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

На збільшення макроекономічного ризику з 7 до 8 балів також вплинули сповільнення відновлення економіки через руйнування в енергетичному секторі та все ще високе співвідношення дефіциту держбюджету та зовнішнього і державного боргів до ВВП.

Водночас зазначається, що "значна міжнародна фінансова підтримка послаблює ці ризики".

Щодо ризику капіталу, який зріс із 5 до 6 балів, наголошується, що його посилення пов'язане зі зниженням показників достатності капіталу банків, через посилення вимог до капіталу, зокрема врахування повного обсягу операційного ризику.

"Водночас запас капіталу сектору залишається значним завдяки високій прибутковості та обмеженням на його розподіл. Тому ризик капіталу залишається середнім", – йдеться у звіті.

При цьому кредитний ризик і для фізосіб (4), і для корпорацій (5) не змінилися, як і валютний ризик (4), ризик ліквідності системи (2), а також ризик прибутковості (1).

Як повідомлялося, в Україні зберігається помітний дефіцит валюти. Національний банк є ключовим учасником ринку, компенсуючи дефіцит з резервів.