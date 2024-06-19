Рада провалила євроінтеграційний законопроєкт про контроль за шкідливими викидами
Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля".
Відповідний законопроєкт №6004-д у другому читанні підтримали лише 225 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Депутати також відмовилися відправити законопроєкт на повторне друге читання, ця пропозиція набрала 217 голосів, тож він вважається відхиленим.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що наразі в Україні існує система окремих дозволів у сфері охорони навколишнього середовища, яка не дозволяє враховувати кумулятивний вплив, що здійснює суб’єкт господарювання. Крім того, недостатній рівень контролю за викидами з боку держави не заохочує суб’єктів господарювання до збільшення інвестицій у природоохоронні заходи.
Для врегулювання цієї проблеми законопроєктом пропонувалося запровадити інтегрований довкільний дозвіл, відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, впровадження якої є зобов'язанням України в рамках асоціації з ЄС. Також пропонувалося визначити види діяльності, які вимагають отримання такого дозволу, вимог щодо обов’язкового застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю дотримання умов інтегрованого довкільного дозволу.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що Україна за техногенним навантаженням на довкілля у 4-5 разів перевищує аналогічний показник у розвинутих країнах. Енергомісткість валового національного продукту в Україні вища у 10 разів, а ресурсоємність кінцевого національного продукту у 3 рази перевищує світовий рівень.
Крім того, Україна посідає 4 місце в світі за рівнем економічних збитків від забруднення повітря, поступаючись лише Китаю, Болгарії та Угорщині. Щорічні втрати 2 бюджету через захворюваність та смертність, викликані токсичним забрудненням атмосфери становлять близько 5,8% ВВП. За даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), забруднення атмосферного повітря у 2016 році призвело в Україні до понад 58 тис. смертей.
От така у нас реальність. Державою керує... ні, не кухарка, сісадмін. Але це поки що. Ми ж не знаємо, хто там керує сісадміном.
А чиї заводики "димлять" більше за всіх? Ахметова, Пінчука, Фірташа, кАломойця та всієї тої шшобли, що стоїть за ЗЕшоблою. Тобто, вся ота банда, що і утворила моношоблу в Раді, що і не дає голосів.
Подивимось, як вони вихолостять той закон до рівня...імпотент.
який всіх зрівняв..
У наст стугна або Джевелін
зможе нагадати Раді
що вони є слугами народу
а не прислугою єрмака
73% баранів можуть тільки нагадити і то під себе!