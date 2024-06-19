БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Програма пільгових кредитів "5-7-9%" перевищила можливості держави, – НБУ

кредит

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" відіграла важливу роль після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак її масштаб перевищив можливості держави, тому її умови необхідно радикально переглянути.

Про це йдеться в оновленому Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком України (НБУ).

Нацбанк зауважує, що у перший рік повномасштабної війни програма "Доступні кредити 5-7-9%" відіграла важливу роль для підтримки бізнесу. Втім, протягом 2022–2023 років уряд 16 разів вносив зміни до програми, переважно підвищував кредитні ліміти та розширював перелік напрямів кредитування.

"Відтоді державну підтримку може отримати широке коло позичальників незалежно від реальної потреби в допомозі. Портфель субсидійованих програмою позик від початку повномасштабного вторгнення зріс більш ніж удвічі і становив 129 млрд грн на початку червня 2024 року", – зазначається у документі.

При цьому, станом на початок року, позичальники сплачували за кредитами у межах програми у середньому 4,5% річних. Водночас держава в середньому сплачувала банкам 14.4% річних за кожну гривню наданих кредитів.

Чому пільгові кредити негативно впливають на ринок кредитування?

При цьому вартість кредитів для клієнтів зберігалася низькою навіть у період, коли ринкові ставки зростали. Тож програма ставала дедалі дорожчою для держави, наголошують у НБУ. Відтак, борг держави з виплати компенсацій за кредитами станом на початок червня становить 5,8 млрд грн.

Водночас, позичальники не хочуть укладати кредитні угоди поза державною програмою, сподіваючись скористатися пільгами від держави. Своєю чергою банки, конкуруючи за клієнтів, дедалі спрощують умови погодження кредитів за програмою і менше уваги приділяють спроможності боржника повернути кредит.

За даними НБУ, деякі банки сформували за рахунок програми понад 50% свого чистого гривневого корпоративного портфеля, тоді як у середньому по системі ця частка становить близько третини.

При цьому банки встановлюють вищі базові ставки для клієнтів за пільговими кредитами, розраховуючи, що їх компенсує держава.

"Тож на певному етапі програма почала субсидіювати не лише клієнтів, але і банки-учасники. Вона стримувала цінову конкуренцію та зниження кредитних ставок банками", – доходить висновку НБУ.

Водночас Нацбанк не виявив доказів того, що пільгові кредити сприяли вищій операційній ефективності компаній, які користувалися субсидіями, що є однією із заявлених цілей програми.

Читайте також: Кабмін дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій. Можна позичити до 150 мільйонів

Відтак, Нацбанк наполягає на необхідності переглянути умови програми пільгових кредитів.

У квітні вже було обмежено використання програми для субсидійованого кредитування на поповнення обігових коштів та знижено допустиму маржу банків. Ці зміни в перспективі зменшать навантаження на бюджет, але не вирішать усіх проблем, зауважують у Нацбанку.

Для подальшого вдосконалення програми НБУ пропонує такі кроки:

поступово зосередитися переважно на інвестиційних проєктах;

кредити на поповнення обігових коштів надавати лише окремим категоріям клієнтів: наприклад, бізнесу, який має потенціал для відновлення, проте фінансові показники якого через воєнні втрати не дають змоги обслуговувати кредит на ринкових умовах;

банкам здійснювати регулярну оцінку відповідності клієнтів умовам доступу до програми, посилити увагу до оцінки платоспроможності клієнтів під час пролонгації;

розглянути можливість обмеження загального портфеля кредитів за програмою з урахуванням бюджету, виділеного на неї.

А зелене крадійство ще не перевищило можливості держави? Хоча зеленим на державу нас*****!
показати весь коментар
19.06.2024 14:59 Відповісти
Держава почне винаймати колекторів й віджимати у людей майно, бо у деяких теж можливасті вичерпались сплачувати за кредттами - бо війна..
показати весь коментар
19.06.2024 15:21 Відповісти
Гроші покрали - всім дуже дакую, всі вільні.
показати весь коментар
19.06.2024 15:31 Відповісти
Чому постраждали від війни українці повинні брати « пільгови кредити»?!!!

Громадяни постраждали від агресії кацапів, чому платити за це мають українці а не Москалі?!

Украіна повинна виставити цей разунок рф, а вони повинні сплачувати
показати весь коментар
19.06.2024 15:32 Відповісти
А тому, що левова частина нових кредитів була направлена на перекредитацію старих кредитів, а це значно поліпшило умови і нечувану економію як для Позичальників, так і самих банків, бо ці кредити стали класифікуватися як ліквідні і під них не треба формувати резерви, а це в свою чергу, дало змогу банкам маніпулювати зі збільшенням їх прибутків, бо саме від прибутків банкіри отримують шалені, якщо не захмарні, бонуси. Якщо держава, тобто кожний українець, компенсує відсотки по кредитам, то такі Позичальники повинні показувати: 1) ріст податків 2) збільшення робочих місць 3) допомога ЗСУ і якщо цього немає, то будь ласка поверніть разом з банками ці кошти державі. Зараз кожне підприємство шукає газові і дуже не дешеві генератори для того, щоб хоча би якось самотужки забезпечити себе електрикою і не зупиняти виробнитво і тому, на закупівлю таких генераторів доцільно видавати пільгові кредити при умові, що ці ж підприємства будуть певний % електрики гарантовано віддавати державі і може нам краще закупити таких генераторів 2500 шт. потужністю 3МВт кожний, чим знову будувати гіганські ТЕС, ТЕЦ які є і завжди будуть ротердамськими носіями непрозорого ціноутворення, "схем" і вкрай вразливими перед військовими викликами.
показати весь коментар
19.06.2024 16:14 Відповісти
Сподіваюся, що видавали під контролем і обдумано? Усі свої отримали кредити, якомусь простому лівому нічого не дали поспіхом?
показати весь коментар
19.06.2024 18:09 Відповісти
Це значить комусь їх досі дають?!!!
Поверніть негайно Гонтарєву, жебистесявсрали!
показати весь коментар
19.06.2024 20:10 Відповісти

