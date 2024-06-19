Єврокомісія передбачила 15 мільярдів євро для України у бюджеті ЄС на наступний рік

Європейська комісія запропонувала бюджет на 2025 рік, у якому передбачено 15,2 млрд євро макрофінансової підтримки для України.

Про це повідомили у пресслужбі комісії, передає Європейська правда.

За пропозицією, 4,3 млрд євро будуть доступні Україні як гранти у межах програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро – як кредити.

Загалом річний бюджет ЄС, запропонований комісією, на 2025 рік, становить 199,7 млрд євро.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.

Наприкінці лютого Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро. У середині травня Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.