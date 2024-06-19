Банки назвали ключовими ризиками війну та брак персоналу, – НБУ

Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, також додатковим ризиком став брак персоналу.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", передає Укрінформ.

"Ключовим ризиком для банків лишається війна. Ще один додатковий ризик, про який банки зазначають, – це брак персоналу. Хоча це проблема не тільки банківського сектору, а й економіки в цілому", – сказала Рожкова.

За її словами, міжнародна підтримка зберігається й це дозволяє підтримувати макростабільність.

Так, країни G7 досягли принципової домовленості надати Україні пакет фінансової допомоги обсягом близько $50 млрд за рахунок прибутків від знерухомлених суверенних російських активів, і це той фактор, який знижує ризик невизначеності фінансування бюджету.

Рожкова додала, що попри все банки зберігають фінансову стійкість та продовжують нарощувати обсяги ресурсної бази, так і обсяги кредитування.

Про заморожені активи для України

У червні цього року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Ідеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у $50 млрд, який виплачуватимуть коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Водночас Євросоюз також працював над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.