Україна вперше імпортувала автогаз із Лівії

На українському ринку вперше з’явився скраплений газ із Лівії.

Імпортером стала одеська компанія "Данкор Трейд", 15 червня вона розмитнила 2,55 тис. тонн газу лівійського походження, повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Європарламент дозволив забороняти імпорт скрапленого газу з Росії з міркувань безпеки

Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту "Меллітах" було доправлено судном Orinda до одного з дунайських терміналів. Виробником пропану й бутану вказано компанію Mellitah Oil & Gas B.V.

Видання зауважує, що Україна активно імпортує скрапленого газу з інших країн Африки. У травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту. У квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу. Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.