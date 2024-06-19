Середній розмір банківського вкладу в Україні зріс до 12 тисяч гривень

Середній розмір банківського вкладу в Україні з минулого квітня зріс на 18% – до близько 12 тис. грн.

Про це йдеться в червневому звіті щодо макроекономічної стабільності Національного банку України, передає LIGA.net.

Водночас більші за розміром вклади зростають значно швидше, ніж менші.

Обсяг гривневих вкладів розміром понад 600 тис. грн за останній рік зріс більш ніж 40%, а їх частка в загальному депозитному портфелі становить близько третини. У загальній кількості таких вкладів лише 0,2%.

Також зазначається, що обсяги строкових гривневих вкладів населення зростають, хоч і трохи повільніше за загальний обсяг роздрібних вкладів.

Частка строкових вкладів тримається на рівні близько 36%.

За підсумками травня загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) і становить 1,12 трлн грн.

Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель у національній валюті становить 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно і фізосіб-підприємців, у банках України становила 1,24 трлн грн. Це на 15,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня вклади в національній валюті становили 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень).

Ранше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків. Відтепер у списку 15 установ.