Середній розмір банківського вкладу в Україні зріс до 12 тисяч гривень

Середній розмір банківського вкладу в Україні з минулого квітня зріс на 18% – до близько 12 тис. грн.

Про це йдеться в червневому звіті щодо макроекономічної стабільності Національного банку України, передає LIGA.net.

Водночас більші за розміром вклади зростають значно швидше, ніж менші.

Обсяг гривневих вкладів розміром понад 600 тис. грн за останній рік зріс більш ніж 40%, а їх частка в загальному депозитному портфелі становить близько третини. У загальній кількості таких вкладів лише 0,2%.

Також зазначається, що обсяги строкових гривневих вкладів населення зростають, хоч і трохи повільніше за загальний обсяг роздрібних вкладів.

Частка строкових вкладів тримається на рівні близько 36%.

За підсумками травня загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) і становить 1,12 трлн грн.

Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель у національній валюті становить 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно і фізосіб-підприємців, у банках України становила 1,24 трлн грн. Це на 15,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня вклади в національній валюті становили 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень).

Ранше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків. Відтепер у списку 15 установ.

Топ коментарі
+4
Как раз пойдет оплатить штраф за неявку в ТЦК
19.06.2024 17:07 Відповісти
+3
Жируем. Майже 300 баксiв
19.06.2024 17:42 Відповісти
+2
А в мене з моєю пенсією банківський вклад не зріс чомусь! Як був 0,так і залишився 0!
19.06.2024 17:14 Відповісти
Как раз пойдет оплатить штраф за неявку в ТЦК
19.06.2024 17:07 Відповісти
Не вистачить, потрібно 2 роки відкладати
19.06.2024 17:18 Відповісти
А в мене з моєю пенсією банківський вклад не зріс чомусь! Як був 0,так і залишився 0!
19.06.2024 17:14 Відповісти
Это роли не играет, у тебя меня, где по 0, и кроме пенсии ничего нет, не вырос. Зато у наших слуг, депутатов, госдеятелей он вырос. Поэтому и говорят средний...
19.06.2024 18:23 Відповісти
Знову протирічать самі собі й надають хибну статистику..постійно ж волають про відток грошових коштів з депозитів..чи вони зробили по тупому - суму всіх банківських вкладів поділили на кількість клієнтів..або ще тупіше - на загальну кількість українців..
19.06.2024 17:15 Відповісти
Це як з ОВДП. Усі знають, але однаково усі в подушку. По моєму району, коли питаєш про військові облігації, менеджери банків роблять отакенні очі і кажуть: "воно Вам треба?". Тобто вони їх мало оформляють, практично ніхто їх не бере, лише одиниці. А там % в доларах доходять майже до 5% річних. В доларах.
19.06.2024 17:26 Відповісти
в доларах - 1%
Крім того , згідно закону,якщо банк лопне то вклад в доларах видадуть в гривнях в кращому випадку ,через пів року, по курсу на той день, коли лопнув банк.
Читайте закони і те що написано мілким почерком.
19.06.2024 17:32 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/bonds/

самі почитаєте? А з приводу, що банк лопне... ну то таке.
До речі Ощадбанк дає 1,75% - в доларовому депозиті, якщо Ви не знали. А Ви про 1% на облігаціях - насмішили.
Головне, щоб було що класти. А от тут, звичайно, в більшості сумно
19.06.2024 21:36 Відповісти
1% - то на валютні депозити.
20.06.2024 09:26 Відповісти
Я не можу зрозуміти, навіщо Ви це пишете? Повторюю - 1,75% дає Ощадбанк на валютний(доларовий) депозит - вклад Моя Перемога. ОВПД дають 4-5 % річних в доларах. Невже Ви не можете особисто це перевірити? Тільки не подумайте, що я рекламую Ощадбанк або що - в інших банках, можливо, є і кращі пропозиціїї. Тільки ні в якому разі не несіть свої кошти в банки, бо вони можуть трішечки лопнути
20.06.2024 15:19 Відповісти
Тому що люди не вірять зеленим з їх державою в смартофоні..в нас може статись будь якого дня - проснувся а у нас дефолт. Чи просто пару банків штучно збанкрутують..
19.06.2024 17:32 Відповісти
Потужно 😭 команда дєрьмаків котить Україну у прірву!
19.06.2024 17:16 Відповісти
Щось не дотягує банківський вклад до штрафу ТЦК майже вдвічи!
19.06.2024 17:17 Відповісти
Ізнов про середню температуру по лікарні...
19.06.2024 17:26 Відповісти
Жируем. Майже 300 баксiв
19.06.2024 17:42 Відповісти
19.06.2024 17:42 Відповісти
300 баксів ? Оце так багатії
показати весь коментар
19.06.2024 18:17 Відповісти
до кінця року може зрости до 350$. Але це не точно.
показати весь коментар
19.06.2024 19:20 Відповісти
Не перевелись у нас ще Буратіни ! Головне не забудьте де "закопали" свої сольдо на безмежному українському полі чудес !
показати весь коментар
19.06.2024 20:55 Відповісти

