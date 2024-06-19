Син друга Путіна Ігор Ротенберг не зміг скасувати санкції ЄС через суд

Суд ЄС відхилив позов російського бізнесмена Ігоря Ротенберга, який оскаржував запроваджені щодо нього у відповідь на агресію РФ проти України санкції ЄС.

Відповідне рішення Суд Європейського Союзу в Люксембурзі ухвалив у середу, 19 червня, повідомляє Deutsche Welle.

Ігор Ротенберг, син друга Путіна Аркадія Ротенберга, потрапив під санкції Євросоюзу у вересні 2022 року "у відповідь на тривалу необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України та інші дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверен" ЕС. У листопаді 2022 року він оскаржив санкції у Суді ЄС.

"Ігор Ротенберг – провідний російський бізнесмен, старший син і спадкоємець Аркадія Ротенберга, відомого російського підприємця та колишнього співвласника групи Будгазмонтаж. Він є колишнім власником компанії "Газпром буріння" та акціонером електронної системи оплати "Платон". Ротенберги тісно пов'язані з президентом Російської Федерації Путіним", – зазначалося у коментарі до рішення про санкції в Офіційному журналі ЄС.

Влада ЄС вказувала, що завдяки своїм минулим і нинішнім посадам у провідних російських компаніях, які мають великі держконтракти, а також тісні зв'язки з президентом РФ Путіним, Ігор Ротенберг "продовжує отримувати вигоду від російських керівників і уряду РФ, відповідальних за анексію Криму" . Водночас його батько Аркадій Ротенберг та Володимир Путін включені до списку санкцій Євросоюзу у зв'язку з діями, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Суд ЄС розглянув аргументи позивача про те, що він більше не володіє акціями компаній, згаданих у рішенні про запровадження санкцій, а теза про наявність важливих держконтрактів не свідчить про те, що він підтримує дії Росії. Ігор Ротенберг також стверджував, що отримання держконтрактів не передбачає неправомірної вигоди від дій російської влади, а його зв'язки з батьком мають виключно родинний характер.

Суд ЄС у своєму рішенні встановив, що доказ позивача про те, що факт отримання важливих держконтрактів не дозволяє зробити висновок, що він сприяв діям РФ або підтримував їх, є неспроможним.

Щодо умови про отримання вигоди від російських осіб, які приймають рішення, або уряду РФ, критерії не вимагають, щоб особи, які потрапили під санкції, отримували особисту вигоду від анексії Криму або війни в України.

"Досить того, що вони отримують вигоду від однієї з "російських осіб, які приймають рішення" або від "уряду", відповідального за ці події, і немає необхідності встановлювати зв'язок між перевагами, якими користуються зазначені особи, та анексією Криму чи дестабілізацією Східної України" , – сказано у рішенні.

У зв'язку з цим суд послався на совє рішення за позовом Аркадія Ротенберга від 30 листопада 2016 року, яким залишив його активи на території ЄС замороженими.