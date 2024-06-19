БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Син друга Путіна Ігор Ротенберг не зміг скасувати санкції ЄС через суд

ротенберг

Суд ЄС відхилив позов російського бізнесмена Ігоря Ротенберга, який оскаржував запроваджені щодо нього у відповідь на агресію РФ проти України санкції ЄС.

Відповідне рішення Суд Європейського Союзу в Люксембурзі ухвалив у середу, 19 червня, повідомляє Deutsche Welle.

Ігор Ротенберг, син друга Путіна Аркадія Ротенберга, потрапив під санкції Євросоюзу у вересні 2022 року "у відповідь на тривалу необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України та інші дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверен" ЕС. У листопаді 2022 року він оскаржив санкції у Суді ЄС.

"Ігор Ротенберг – провідний російський бізнесмен, старший син і спадкоємець Аркадія Ротенберга, відомого російського підприємця та колишнього співвласника групи Будгазмонтаж. Він є колишнім власником компанії "Газпром буріння" та акціонером електронної системи оплати "Платон". Ротенберги тісно пов'язані з президентом Російської Федерації Путіним", – зазначалося у коментарі до рішення про санкції в Офіційному журналі ЄС.

Влада ЄС вказувала, що завдяки своїм минулим і нинішнім посадам у провідних російських компаніях, які мають великі держконтракти, а також тісні зв'язки з президентом РФ Путіним, Ігор Ротенберг "продовжує отримувати вигоду від російських керівників і уряду РФ, відповідальних за анексію Криму" . Водночас його батько Аркадій Ротенберг та Володимир Путін включені до списку санкцій Євросоюзу у зв'язку з діями, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Читайте також: Друг Путіна і російський держбанк фінансують найманців для війни в Україні, – росЗМІ

Суд ЄС розглянув аргументи позивача про те, що він більше не володіє акціями компаній, згаданих у рішенні про запровадження санкцій, а теза про наявність важливих держконтрактів не свідчить про те, що він підтримує дії Росії. Ігор Ротенберг також стверджував, що отримання держконтрактів не передбачає неправомірної вигоди від дій російської влади, а його зв'язки з батьком мають виключно родинний характер.

Суд ЄС у своєму рішенні встановив, що доказ позивача про те, що факт отримання важливих держконтрактів не дозволяє зробити висновок, що він сприяв діям РФ або підтримував їх, є неспроможним.

Щодо умови про отримання вигоди від російських осіб, які приймають рішення, або уряду РФ, критерії не вимагають, щоб особи, які потрапили під санкції, отримували особисту вигоду від анексії Криму або війни в України.

"Досить того, що вони отримують вигоду від однієї з "російських осіб, які приймають рішення" або від "уряду", відповідального за ці події, і немає необхідності встановлювати зв'язок між перевагами, якими користуються зазначені особи, та анексією Криму чи дестабілізацією Східної України" , – сказано у рішенні.

У зв'язку з цим суд послався на совє рішення за позовом Аркадія Ротенберга від 30 листопада 2016 року, яким залишив його активи на території ЄС замороженими.

санкції (4656) суд (3360) Євросоюз (5338) Ротенберг Аркадій (58)
Дивний якийсь... Он куйло каже, що кацапи від санкцій тільки міцнішають, а цей просить скасувати. Може так сильно зміцнів, що вже далі нікуди?
показати весь коментар
19.06.2024 18:10 Відповісти
+4
показати весь коментар
19.06.2024 18:14 Відповісти
+4
Абсолютно непомічено пройшла, де-факто, передача частини російської території Китаю, яка дозволила отримати Пекіну прямий доступ до Японського моря через річку Туманная, де проходить російсько-корейський кордон.

Китай отримав прямий доступ до цього проходу без особливих обмежень і це, судячи з усього, оплата рахунків, виставлених Путіну під час візиту в Пекін. Ми маємо зрозуміти одну важливу річ: Путіну відступати майже нікуди: далі лише передача територій для інфраструктурних проектів Китаю на північному морському шляху. Зверніть увагу, що все це відбувається на фоні санкцій США проти Новатека та його можливостей по будівництву танкерів для СПГ (ці санкції у нас чомусь практично не помітили).
показати весь коментар
19.06.2024 18:26 Відповісти
Справжні покидьки, однією рукою фінансують російський террор, а іншою подають позов про захист своїх прав.
показати весь коментар
19.06.2024 18:16 Відповісти
Как говорится, его место у шконки
показати весь коментар
19.06.2024 18:17 Відповісти
Цікава у вас країна
показати весь коментар
19.06.2024 18:29 Відповісти
Це вам не на росісі . Здєсь дагаварится нєльзя.
показати весь коментар
19.06.2024 18:10 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 18:11 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 18:14 Відповісти
Дебил, пусть дороже но гарантия 100% Печерский суд, самый справедливый суд в мире.
показати весь коментар
19.06.2024 18:16 Відповісти
Баран якийсь, цей ротенберг....треба було арахамію, за невеликий % підключити, а він би все "порішав"... так як з руZZкімі Злодіями фрідманом та авеном....
показати весь коментар
19.06.2024 18:19 Відповісти
Вот и приходится москалям воевать, за Уралом замли уже проданы, осталось уничтожить население. Хорошо, что оно согласно
показати весь коментар
19.06.2024 19:04 Відповісти
Я саме про це й писать почав ще з того часу як він за безцінь віддав у "оренду" на 50 років зерновий пояс Сибіру Це почалося вже давно - коли кацапи зрозуміли що китайці почали "повзучу експансію" в Сибір Нічого зробить вони тоді не могли Тому прийняли рішення - повільно почать "здавать" Сибір А замість сибірських земель передать "біженцям" з Сибіру українські землі А "глупых хахлов" обмануть та переселить на їх місце - щоб з ними китайці "розбиралися" Саме тому була розвернута в 2014 році програма "Дальневосточный гектар" Коли "донбасіти" з "лугандонами" на це не "повелися" - почалася пряма агресія в Україну Розраховували війною зігнать українців з землі силою Кого - перебить Кого - депортувать в Сибір насильно А більшість - просто втече від терору за кордон Саме тому вони так і звіріють в Україні! Але і тут - "облом"! І тепер путінська Росія у одній ВЕЛИЧЕЗНІЙ ЖОПІ!!!
показати весь коментар
19.06.2024 19:43 Відповісти
Забылся как-то во сне тревожном Путин, а мысли о державе Российской не проходят - всё думает, как её, родимую, с колен-то, поднять? И озарила его мысль великая - «А обращусь-ка я к мудрости народной!» А мудрость-то, в сказках народных заложена…

Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…

Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…

Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…

И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....
- Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
показати весь коментар
20.06.2024 05:31 Відповісти
Столыпинская аграрная реформа, кроме значительного земельного надела, предложила крестьянам, выезжающим на Дальний Восток и в Сибирь бесплатную транспортировку со своим скарбом (в "столыпинских" вагонах-"теплушках), на место поселения, бесплатно - две коровы и тягловую лошадь, лес для постройки жилого дома и с/х построек, 150 рублей денежной помощи (фунт мяса (600 гр. - 11 КОПЕЕК, дойная корова -15 рублей), и освобождение семьи от воинской повинности( шестилетней), на 25 ЛЕТ!!!

Путин предлагает просто кусок земли - "дальневосточный гектар". "ПРОГРЕСС, однако!!!"...
показати весь коментар
20.06.2024 05:05 Відповісти

