Гетманцев про підвищення податків: "Пропозиції будуть радикальними"

У Верховній Раді очікують пропозиції уряду щодо підвищення податків, зокрема військового збору, вже найближчим часом. З огляду на ситуацію, вони будуть достатньо радикальними.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Еспресо.

"Ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони інформацію про те, що в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів", – розповів Гетманцев.

Голова податкового Комітету Ради зауважив, що ситуація з дефіцитом коштів у держбюджеті є доволі серйозною.

"І зважаючи на те, що ситуація є достатньо серйозною, очікуємо такі пропозиції найближчим часом. Якими будуть ці пропозиції, я не готовий говорити, але розумію, що вони будуть достатньо радикальними", – наголосив Гетманцев.

Читайте також: Голова Мінфіну про підвищення податків: Рішення ще немає, тривають розрахунки

Що відомо про майбутнє підвищення податків?

Раніше, наприкінці травня, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

За даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

держбюджет (1643) податки (2544) Податковий кодекс (239) Гетманцев Данило (538)
+56
Мертва корова не дає молока. Нічого ви додатково не зберете. Це вже проходили. Комуністи грьобані.
19.06.2024 17:36 Відповісти
+36
Зеля давай! Дави их π^ять!!!!! ©
Хоть поржем и ХУже не будет
19.06.2024 17:21 Відповісти
+30
Доб'єм тих, хто ще не виїхав!
19.06.2024 17:50 Відповісти
Поніслась "она" по кочкам!
19.06.2024 20:39 Відповісти
Величезні пенсії і зарплати чиновникам дармоїдам ми не скасовуємо... чи суддям дуже реформованого суду.... А наоборот робимо доплати за період військового стану, тому що вони перетруджуються.... Дальше йдуть непотрібні будівництва, оплачуємо марафон, який може жити і за рахунок реклами....

Якщо ми настільки зараз маємо великий бюджет що можемо все це дозволити... то навіщо піднімати податки?
19.06.2024 20:45 Відповісти
А пам`ятаєте, який був гвалт, коли ввели військовий збір?
19.06.2024 21:16 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3495514/pravoohorontsi_vykryly_shemu_legalizatsiyi_21_milyiona_yevro_habarya_oderjanogo_eksgolovoyu_dfs_nasirovym
19.06.2024 21:41 Відповісти
Гетьманцев все ще намагається "щіпати гуся" але геть не розуміє, що гусь вже дохлий
19.06.2024 22:31 Відповісти
19.06.2024 23:48 Відповісти
Геть ПІД@Р берега попутав
20.06.2024 06:12 Відповісти
пнх
20.06.2024 08:48 Відповісти
Геноцид буде продовжуватись,поки більшість мовчки йде на убій
20.06.2024 07:14 Відповісти
Зелені офшори оподаткуй, і свої теж. Дурбецало д'єрмакове!
20.06.2024 11:22 Відповісти
Гроші на армію потрібні, тому військовий збір якщо піднімуть то цілком вірне рішення
21.06.2024 19:18 Відповісти
