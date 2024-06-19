Переселенці скаржаться на затримку виплат, у Мінреінтеграції обіцяють виправити ситуацію до кінця червня

Внутрішньо переміщені особи отримають виплати до кінця червня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення наших ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця", – сказано в повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат переселенцям відповідає Мінсоцполітики, й порадили адресувати питання з приводу нарахування й отримання грошової допомоги для ВПО саме до Міністерства соціальної політики.

Скільки в Україні переселенців

У травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 млн із них.

"Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 млн офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 млн. Це пояснюється тим, що були запроваджені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус", – пояснила віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.