В Україні нарахували 4,6 мільйона переселенців, виплати від держави отримує лише третина

У травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 мільйона із них.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Укрінформ.

"Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були запроваджені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус", – пояснила вона.

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Водночас урядовиця додала, що останнім часом кількість евакуйованого населення з небезпечних районів України "не є значною".

"Наприклад, з Сумщини за травень евакуювалися 3,5 тисячі осіб, із Харківщини – 6,5 тисячі людей. Йдеться про тих, хто отримав довідку ВПО вперше. Водночас є й ті, хто отримали вдруге – вони вже були на обліку", – зазначила Верещук.

За словами віцепрем'єрки, виплати як внутрішні переселенці наразі отримують 1,5 мільйона українців.

"Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили", – сказала вона.

Як повідомлялося, в офісі омбудсмена заявили про "шалене збільшення" кількості скарг переселенців на позбавлення соцвиплат.