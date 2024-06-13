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Новини
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В Україні нарахували 4,6 мільйона переселенців, виплати від держави отримує лише третина

верещук

У травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 мільйона із них.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Укрінформ.

"Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були запроваджені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус", – пояснила вона.

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Водночас урядовиця додала, що останнім часом кількість евакуйованого населення з небезпечних районів України "не є значною".

"Наприклад, з Сумщини за травень евакуювалися 3,5 тисячі осіб, із Харківщини – 6,5 тисячі людей. Йдеться про тих, хто отримав довідку ВПО вперше. Водночас є й ті, хто отримали вдруге – вони вже були на обліку", – зазначила Верещук.

За словами віцепрем'єрки, виплати як внутрішні переселенці наразі отримують 1,5 мільйона українців.

"Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили", – сказала вона.

Як повідомлялося, в офісі омбудсмена заявили про "шалене збільшення" кількості скарг переселенців на позбавлення соцвиплат.

Автор: 

виплати (469) переселенці (462) Верещук Ірина (44) ВПО (44)


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Топ коментарі
+6
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13.06.2024 10:50
+6
Стефанчук отримав 500 000 грн. Компенсації, ******* кнуряка!!!
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13.06.2024 10:56
+3
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13.06.2024 10:51
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Так і кажіть, що воровство зеленої влади досягає таких обсягів, що немає можливості робити виплати ВПО, тому їх скоротили на 67%.
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13.06.2024 10:37 Відповісти
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13.06.2024 10:49 Відповісти
Чи не найстрашніша зброя масового ураження - гумова цьотка бімба.
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13.06.2024 16:24 Відповісти
Йди розміновуй тимчасово окуповані території Півдня України, "віцепрем'єр-міністерка", у тебе це гарно виходить. "Шатли" самі себе не запустять.
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13.06.2024 10:48 Відповісти
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13.06.2024 10:50 Відповісти
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13.06.2024 10:51 Відповісти
Стефанчук отримав 500 000 грн. Компенсації, ******* кнуряка!!!
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13.06.2024 10:56 Відповісти
А його теща скільки отримала за те,що приютила цього кнура з його вивідком?
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13.06.2024 11:28 Відповісти
Ага!
А спробуйте прогодувати того хруня на зарплату середньостатистичного українця!
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13.06.2024 14:38 Відповісти
Дуже цікаво спостерігати
як зубожілий при Порошенко нарід,
багатіє і процвітає при зеленському...
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13.06.2024 11:26 Відповісти
по виплатам взагалі повний *******, краще ***** нехай і не згадують, уйобки ска
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13.06.2024 11:45 Відповісти
А я думаю куда щезла верещучка ? А воно підсіло на грошові потоки біженців.
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13.06.2024 12:01 Відповісти
Чого зажурилися? Подивіться як "слуги" наші живуть, а ми ж хазяї то живемо ще "краще" від них Маємо те що хотіли, тепер разом їмо отоє усе
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13.06.2024 12:03 Відповісти
ця чорнорота хвойда, відомий спец з розмінування та шатлів до окупанта па харошему асфальту, ще й досі не у СІЗО СБУ?
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13.06.2024 12:07 Відповісти
Там зайнято - там уже Бєня...
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13.06.2024 14:40 Відповісти
+ 450 дерьмопутатів ВР і тисяч 200 їх відмазаних родичів!
Жівьооом...)))
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13.06.2024 12:14 Відповісти
О! Наша Мері Дупінс вилізла!
Щось давненько її не було чутно...
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13.06.2024 14:36 Відповісти

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