"Оператор тилу" не зміг запровадити анонсовані стандартні меню для військових

Міністерство оборони відклало запровадження рекомендованих меню для військових, заплановане на червень 2024 року, через неготовність системи.

Про це повідомили у пресслужбі держпідприємства "Державний оператор тилу" Міноборони, передає Liga.net.

"Реалізація проєкту з меню була відкладена через ряд факторів щодо неготовності системи. Ми плануємо повернутись до цього ще цього року. Будемо інформувати", – заявили у пресслужбі ДОТ.

Раніше радниця зі стратегічних комунікацій держпідприємства Тетяна Харченко розповідала, що "Державний оператор тилу" залучатиме професійних технологів і кухарів для того, щоб розробити рекомендовані меню для військової частини, які можна буде використовувати, щоб годувати своїх військовослужбовців.

Голова "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов обіцяв, що буде створено 16 тижневих меню від професійних кухарів – з урахуванням релігійних та етнічних потреб.

Читайте також: "Оператор тилу" Міноборони роздав 17 мільярдів на харчі для ЗСУ: Серед підрядників фірми, пов’язані з Глиняною та Гринкевичем

Як повідомлялося, ДОТ почав відповідати за забезпечення військових частин продуктами з другого кварталу 2024 року. На початку лютого агенція оголосила перші 11 закупівель загальною очікуваною вартістю майже 11 млрд грн, однак двічі не змогла провести тендери.

Відтак, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина обраних ДОТ у ручному режимі постачальників зірвали строки і були замінені. А згодом "Державний оператор тилу" визнав, що в усіх обраних компаній виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.

На харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року держпідприємство уклало 20 угод на загальну суму 17,3 млрд грн. Замовлення розподілили між сімома фірмами, більшість з яких і раніше постачали харчування для військових.