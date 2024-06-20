Брак кадрів: Київське метро оголосило набір на курси машиністок і машиністів

КП "Київський метрополітен" оголошує набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. Підготовка розпочнеться 2 вересня і триватиме 26-28 тижнів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Прийом документів триває до 19 серпня. Подати заявку можна за посиланням.

Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу у вечірні, нічні години та святкові дні тощо. Для отримання або підвищення класу кваліфікації необхідно пропрацювати рік без порушень та збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.

Освітня програма складається з двох частин – теоретичної та практичної. Після завершення навчання необхідно успішно пройти кваліфікаційну атестацію.

Під час навчання слухачі отримують стипендію (заробітну плату) в розмірі орієнтовно 8000-8500 грн на місяць.

Після здачі іспитів видається посвідчення на право керування електропоїздом і машиніст/машиністка розпочинає роботу на лінії. Робоча зміна триває 6-8 годин (36 годин на тиждень).

Заробітна плата – орієнтовно 28 тис. грн.

Через рік машиніст може підвищити свою кваліфікацію та отримати ІІІ клас, відповідно заробітна плата становитиме орієнтовно 33,2 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що в КП "Київський метрополітен" ідуть працювати жінки. Так, наразі одна жінка навчається на машиніста, крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

До того "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.