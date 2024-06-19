"Укренерго" оштрафували на понад 1 мільйон гривень. За які порушення?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "Укренерго" на 1,07 млн грн за порушення ліцензійних умов.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора 19 червня, передає Укрінформ.

Серед порушень ліцензійних умов, за які накладено штраф:

несвоєчасність розрахунків з учасниками балансуючого ринку;

недотримання витрат, передбачених у структурі тарифів на передачу та диспетчеризацію;

несвоєчасне надання послуг з приєднання.

Представник "Укренерго" Максим Юрков апелював до того, що під час перевірки не були повною мірою вивчені всі витрати компанії. Крім того, у низці порушень, які були зафіксовані, за словами Юркова, немає провини "Укренерго".

Зокрема, борги на балансуючому ринку пов'язані із недостатністю тарифу "Укренерго" та боргами контрагентів перед оператором системи передачі.

Однак, заслухавши позицію "Укренерго", НКРЕКП залишила штраф на рівні, визаченому департаментом ліцензійного контролю регулятора.