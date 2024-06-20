БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 239 нардепів.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", – йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, шлях від ідею реформи до ухвалення закону тривав два роки.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами. Утім, наступного дня депутати схвалили виправлену та фінальну версію законопроєкту. 

Відповідно до закону, нового Голову БЕБ має обирати комісія із шести членів, половина яких – міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Водночас переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шість представників від новообраного директора БЕБ і шість представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість – від БЕБ, шість – від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Також законопроєкт передбачає гарантовану незалежність директора Бюро економічної безпеки на рівні НАБУ, САП, НАЗК.

Автор: 

ВР (2926) закон (1508) Бюро економічної безпеки (487)
Кто-то в это поверит?
20.06.2024 13:09 Відповісти
Потихеньку. Ловлять же крупняк. Повільно, з неясною долею у судах, але чапають.
20.06.2024 16:46 Відповісти
І кого вже зловили? Приведи приклади. І хто вже з крупняку за гратами.

Зелений "крупняк" взагалі нєпрікасаємий
22.06.2024 10:09 Відповісти
Так, більшість виявляють. Ну то якщо з НБУ зливали, то вони і тікали. Упс.
Князєв врешті-решт вийшов під чималу заставу.
Зятя Насірова виявили. Там відмиття хабара 12 лямів євро.
22.06.2024 23:32 Відповісти
Ще раз - хтось можете повірити у гарантовану незалежність директора БЕБ при теперішній владі?

Хто гарант незалежності?
22.06.2024 10:07 Відповісти

