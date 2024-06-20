Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 239 нардепів.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", – йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, шлях від ідею реформи до ухвалення закону тривав два роки.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами. Утім, наступного дня депутати схвалили виправлену та фінальну версію законопроєкту.

Відповідно до закону, нового Голову БЕБ має обирати комісія із шести членів, половина яких – міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Водночас переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шість представників від новообраного директора БЕБ і шість представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість – від БЕБ, шість – від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Також законопроєкт передбачає гарантовану незалежність директора Бюро економічної безпеки на рівні НАБУ, САП, НАЗК.