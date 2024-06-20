Підземні заводи і захищені ППО кластери: Експерти Мінекономіки оприлюднили нові рекомендації

Експерти Консультативної ради з економічної політики при Міністерстві економіки пропонують низку кроків, спрямованих на прискорення економічного зростання України.

Ці заходи мають сприяти розвитку виробництва, транспортної політики, людського капіталу, а також створенню умов для повернення українців з-за кордону, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У сфері розвитку виробництв експерти Консультативної ради пропонують враховувати регіональну специфіку, орієнтуватися на найбільш адаптивні сектори економіки (сільське господарство або інформаційні послуги), а також працювати над залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Крім того, експерти пропонують створити укріплені економічні кластери на Заході та Південному Заході України, захищені географічною відстанню та сучасними системами ППО.

За межами кластерів безпеки пропонується використовувати стратегію децентралізованого виробництва, а у районах неподалік лінії фронту – облаштування підземних виробництв та соціальних об’єктів.

Згідно з рекомендаціями, державна політика в транспортній сфері має фокусуватися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС та розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах по обидва боки кордону.

Експерти зауважують, що важливим заходом у цій сфері стане будівництво залізниці Краків - Львів з шириною колії 1435 мм за підтримки Єврокомісії.

У сфері зайнятості населення експерти Консультативної ради пропонують забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема з-поміж ВПО, у ті регіони, де потреба у працівниках та кількість виробництв є вищою.

Заходи у цій сфері також передбачають реформу державної політики у сфері зайнятості, покращення процедури тимчасового бронювання для працівників, а також відновлення збору та публікацій даних Держстатом.

Щодо підвищення продуктивності праці експерти зауважили, що в умовах війни Україна повинна бути в змозі підвищити ефективність праці, щоб створювати більше продукції з наявних ресурсів. Це передбачає додаткові заходи з дерегуляції господарської діяльності, ухвалення нового Трудового кодексу, спрощення податкової системи та діджиталізації державних послуг.

У контексті повернення українців з-за кордону експерти вказують, що для цього держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкретну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку.

Серед додаткових кроків пропонується спрямування частини податкових надходжень, зібраних урядами країн перебування від вимушених мігрантів з України, на потреби України, зокрема на посилення обороноздатності, а також залік пенсійних податків, сплачених за кордоном.

Нагадаємо, до Консультативної Ради з економічних питань при Мінекономіки увійшли провідні світові економісти, нобелівські лауреати, професори університетів та керівники міжнародних компаній. Раду очолив професор Департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко. Організаційну допомогу в роботі групи надає Київська школа економіки.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, зростання ВВП України у травні сповільнилося до 3,7% у річному обчисленні через збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії.