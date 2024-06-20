Рада терміново схвалила новий євроінтеграційний законопроєкт про викиди після провалу попереднього

Верховна Рада схвалила за основу новий рамковий законопроєкт "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати Директиву 2010/75/ЄС в українське законодавство.

На засіданні у четвер ухвалення відповідного проєкту закону №11355 у першому читанні підтримали 245 депутатів, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Очільник міністерства Руслан Стрілець визнав, що новий законопроєкт готували до розгляду терміново через провал голосування за аналогічний документ №6004-д напередодні.

"Сьогодні зранку його схвалили на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування на чолі з Олегом Бондаренком. Фактично цей законопроєкт повторює те, що було запропоновано парламенту у законопроєкті №6004-д "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля", – пояснив міністр.

За словами його, це вкрай важлива реформа на шляху України до ЄС та реалізації програми Ukraine Facility.

"Законопроєкт відкриває шлях до імплементації Директиви 2010/75/ЄС. Після його схвалення Україна зможе розпочати реформу, до якої ми йшли більше десятиліття. Сьогодні це вже вимога часу і запорука "зеленого" повоєнного відновлення України. Маю сподівання, що законопроєкт №11355 буде схвалений у другому читанні у найближчі пленарні тижні", – додав Стрілець.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля", який мав імлементувати положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, впровадження якої є зобов'язанням України в рамках асоціації з ЄС.

Для ухвалення закону не вистачило одного голосу: відповідний законопроєкт №6004-д у другому читанні підтримали лише 225 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів. Депутати також не змогли відправити законопроєкт на повторне друге читання, ця пропозиція набрала 217 голосів, тож він вважається відхиленим.



