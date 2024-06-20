Гривня зміцнюється щодо долара та євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю
Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 21 червня, на рівні 40,5184 грн/$, порівняно із 40,5381 грн/$ у четвер. Минулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 15 копійок – до 43,4276 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
