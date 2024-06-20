Європейські інвестори продовжують вкладатися в Росію попри війну, – дослідження

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в РФ зареєстровано 16 533 нові компанії з іноземними учасниками зі 143 країн.

Про це йдеться в повідомленні аналітичної платформи YouControl, передає LIGA.net.

Загальна сума інвестицій у ці компанії становить понад 240 млрд руб. (приблизно $2,7 млрд).

До деяких підприємств залучені як юридичні особи, так і фізичні особи з різних країн одночасно. Найбільшими інвесторами стали такі країни, як Білорусь (5 131 компанія), Китай (3 763 компанії), Киргизстан (1 695 компаній), Казахстан (1 063 компанії) та Узбекистан (889 компаній).

Інвесторами з європейських країн є понад 700 підприємств, серед яких 120 компаній мають представників з Молдови, 88 – з Латвії, 87 – з Німеччини, 73 – з Італії та 73 – з Сербії. Також близько 200 російських компаній мають юридичних осіб з офшорних зон, зокрема 120 компаній пов'язані з Кіпром.

Основними галузями, куди спрямовані інвестиції, стали: торгівля (8 598 компаній), будівництво (1 950 компаній), адміністративні та супутні додаткові послуги (1 058 компаній), а також переробна промисловість (1 048 компаній).

Зазначається, що для зниження санкційного тиску та приховування активів Росія, ймовірно, використовує спеціальні адміністративні райони.

Раніше повідомлялося, що все більше західних компаній, включно з Avon Products, Air Liquide і Reckitt, вирішують продовжувати бізнес у Росії, незважаючи на їх попередні заяви про намір піти з російського ринку.