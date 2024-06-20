Фонд держмайна виставив на продаж готель на Майдані Незалежності за ціною елітної квартири у Києві

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі столиці.

Визначена аукціонною комісією стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн ($3,8 млн за поточним курсом НБУ), аукціон у системі "Prozorro.Продажі" призначено на 18 липня, повідомив це голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Козацький" – це 3-х зірковий готель, розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці. Має 8-м поверхів, 126 діючих номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва", – написав Коваль.

Зауважимо, що за схожою ціною у Києві продаються елітні квартири, зокрема у ЖК Taryan Towers, Diamond Hill або у скандальному будинку по вул. Грушевського, 9А, де мешкав президент Володимир Зеленський та низка відомих діячів.

Як повідомлялося, раніше готель "Козацький" у центрі столиці належав Міністерству оборони. У лютому 2024 року Кабмін передав його Фонду держмайна для приватизації.