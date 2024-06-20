БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 909 26

Фонд держмайна виставив на продаж готель на Майдані Незалежності за ціною елітної квартири у Києві

Фонд держмайна виставив на приватизацію готель

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі столиці.

Визначена аукціонною комісією стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн ($3,8 млн за поточним курсом НБУ), аукціон у системі "Prozorro.Продажі" призначено на 18 липня, повідомив це голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Козацький" – це 3-х зірковий готель, розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці. Має 8-м поверхів, 126 діючих номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва", – написав Коваль.

Зауважимо, що за схожою ціною у Києві продаються елітні квартири, зокрема у ЖК Taryan Towers, Diamond Hill або у скандальному будинку по вул. Грушевського, 9А, де мешкав президент Володимир Зеленський та низка відомих діячів.

Читайте також: Фонд держмайна виставив на продаж лісозвод на Волині за 10 тисяч гривень. Під час торгів ціна зросла у 59 разів

Як повідомлялося, раніше готель "Козацький" у центрі столиці належав Міністерству оборони. У лютому 2024 року Кабмін передав його Фонду держмайна для приватизації.

Автор: 

готелі (99) Київ (4764) приватизація (1380) ФДМУ (1392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Аукцион для татарова.
показати весь коментар
20.06.2024 20:34 Відповісти
+5
Вартість ''для своїх''
показати весь коментар
20.06.2024 21:00 Відповісти
+4
Там уже покупатель известен. .
показати весь коментар
20.06.2024 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аукцион для татарова.
показати весь коментар
20.06.2024 20:34 Відповісти
ЗнаєТЕ за скільки продали елітну квартиру зрадника Сосальдо в Одесі?
Аж за 60К зелені, із повним фаршем, ремонтом та мармуровими ваннами!
ДумайТЕ, хто купив на "аукціоні" - скоріше за все він сам , на подставну особу((
показати весь коментар
20.06.2024 20:51 Відповісти
Знищення країни йде повним ходом, економіку знищують, майно розграбовують, людей витісняють з країни!
показати весь коментар
20.06.2024 20:55 Відповісти
Там уже покупатель известен. .
показати весь коментар
20.06.2024 20:57 Відповісти
А хто?
показати весь коментар
20.06.2024 22:49 Відповісти
На банковой надо спрашивать , они точно знают.
показати весь коментар
20.06.2024 22:55 Відповісти
Ну так ти ж стверджуєш що відомий, тому я запитав к тебе.
показати весь коментар
20.06.2024 22:58 Відповісти
Вартість ''для своїх''
показати весь коментар
20.06.2024 21:00 Відповісти
даже в таких элементарных вопросах власть с головой не дружит и её не только можно, а и надо за это судить!
показати весь коментар
20.06.2024 21:03 Відповісти
Ще виставлений готель "Україна" на Хрещатику! Якась зелена скотиняка накинула око! Вони, що хочуть сказати, що готель у самому центрі столиці це неприбуткове підприємство ?
показати весь коментар
20.06.2024 21:03 Відповісти
З приватизацією пора "завязувати"! раніше всі підприємства були прибутковими та збагачували державу, поки рижа скотиняка не придумала як собі та друзям роздати державне майно за безцінь і замість налагодити управління, почався грандіозний дерибан під назвою "приватизація"
показати весь коментар
20.06.2024 21:10 Відповісти
Так! А деяке майно повертати державі! Всю критичну інфраструктуру.
показати весь коментар
20.06.2024 21:16 Відповісти
землю народам?
показати весь коментар
21.06.2024 06:58 Відповісти
Да щаз..он ДТЕКи й водоканали вже пораздавали..
показати весь коментар
21.06.2024 09:26 Відповісти
Та могли б не влаштовувати цей цирк і просто подарувати комусь з своїх потужних менеджерів з ОПи
показати весь коментар
20.06.2024 21:25 Відповісти
Дайте вгадаю, покупець вже відомий.
показати весь коментар
20.06.2024 22:12 Відповісти
Хтось з Зельоних не бажає платити більше.
показати весь коментар
20.06.2024 22:19 Відповісти
Його придбає хтось з орбіти ОПи...
Дерибан йде повним ходом...
показати весь коментар
20.06.2024 22:43 Відповісти
голова ФДМУ близький до президента і далекий від приватизації, а рішення про призначення нового очільника ФДМУ приймали не в Кабміні, як це прописано у законі, а в ОПі. Тому буде ще багато ******** історій.
показати весь коментар
20.06.2024 22:44 Відповісти
Там все керівництво з моменту організації ФДМУ можна з чистою совістю саджати.
показати весь коментар
21.06.2024 09:29 Відповісти
ТАК ЦЕ З КОЖНОГО КИЯНИНА СКІЛЬКИ !?)
показати весь коментар
21.06.2024 00:14 Відповісти
Ау, люди, проснитесь, это аукцион с повышением цены, никто вам не мешает в нем участвовать и купить этот отель, если у вас есть деньги на его покупку.
Всем хорошего дня, слава Украине!
показати весь коментар
21.06.2024 07:01 Відповісти
Питання лише в тому, навіщо його продавати?!
показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
Потому что государство, кроме как социалкой не должно, в принципе ничем владеть. Любое госпредприятие всегда, практически, как минимум не эффективно, а часто и коррупционно, ведь управляющий менеджер не владелец, и не заинтересован в его развитии, как если бы оно принадлежало частному лицу.
показати весь коментар
22.06.2024 19:38 Відповісти
Залежить від мотиваціїї
показати весь коментар
22.06.2024 21:30 Відповісти
А перед этим огласил победителя аукциона
показати весь коментар
21.06.2024 07:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 