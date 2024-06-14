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Новини
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Фонд держмайна виставив на продаж лісозвод на Волині за 10 тисяч гривень. Під час торгів ціна зросла у 59 разів

Фонд державного майна продав лісозавод на Волині за 600 тисяч гривень

Фонд державного майна України продав лісозавод на Волині за 600 тисяч гривень.

Онлайн-аукціон з приватизації будівлі лісозаводу відбувся в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" 13 червня, повідомляє пресслужба Фонду.

"За право власності на об’єкт змагалися 11 потенційних інвесторів. Вартість активу зросла зі стартових – 10,2 тис. гривень, до фінальних – 600 тис. гривень. Зростання ціни активів відбулося майже у 58,8 раза", – зазначається у повідомленні.

Сам актив розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, тг Колківська, Комплекс будівель і споруд №5, будинок А-2. До його складу входить двоповерхова будівля загальною площею 535,5 кв. м, яка складається з цеху, двох приміщень на першому поверсі та двох приміщень (кабінетів) на другому поверсі. У будівлі наявні електропостачання та опалення.

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"Новий власник отримує актив, який може використовуватися для розміщення деревообробного виробництва, як складське приміщення або для іншого виду бізнесу завдяки вдалому розташуванню", – зауважують у Фонді.

Як повідомлялося, раніше Фонд державного майна України продав на аукціоні Зірненський спиртовий завод у Рівненській області за 60 млн грн.

Автор: 

ліс (303) приватизація (1348) ФДМУ (1366) Волинська область (147)


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Дерибан іде аж гай шумить.
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14.06.2024 21:06 Відповісти
600тисяч це ж яка величезна сума,а почалось з 10 ,дякуєм вам за наповнення бюджету,напевно якийсь ветеран викупив на отриманий грант
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14.06.2024 21:19 Відповісти
Лісозавод за ціною "пол-жигуля"
Хотьпаржом, суки!
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15.06.2024 02:40 Відповісти
А якби початкова ціна була 5 гр? У скільки разів тоді разі зросла б кінцева ціна?
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15.06.2024 13:44 Відповісти

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