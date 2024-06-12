Спиртзавод на Рівненщині приватизували за 60 мільйонів. Ціна на торгах зросла в понад тричі

Фонд державного майна України продав на аукціоні Зірненський спиртовий завод у Рівненській області за 60 млн грн.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

У торгах на "Прозорро.Продажі" змагалися три учасники, піднявши вартість лота в 3,2 раза.

"Новий власник отримує діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві високоякісних спиртних напоїв", – зазначив Коваль.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд;

31 одиниця транспорту і спецтехніки;

503 одиниці іншого рухомого майна.

Об’єкт має зручну транспортну розв'язку, великі виробничі потужності. Він розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею 15,67 га.

Стартова ціна лоту становила 18,8 млн грн (без ПДВ).

Наприкінці травня Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон із приватизації єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат".