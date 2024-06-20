Зеленський: Рішенням Ставки доручили спростити встановлення сонячних панелей для громадян
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України провела окреме засідання з питання енергетичної безпеки.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами Ставки.
За словами голови держави, на Ставці заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – повідомив Зеленський.
"Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями", – додав очільник держави.
Зеленський наголосив, що сонячні панелі, "розумні" лічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі та лікарні. На місцевому рівні це мають проконтролювати Обласні військові адміністрації.
"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – написав Зеленський.
Як повідомлялося, на початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін доручив розглянути можливість скасування ввізного мита й ПДВ на імпорт енергетичного обладнання та комплектуючих до нього. Однак про подальші кроки у цьому напрямку наразі невідомо.
Водночас Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.
" Зеленський наголосив, що сонячні панелі, "розумні" лічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі та лікарні"
Наголосив...
-Панелі і лічильники- якнайшвидше з'явитися у кожній школі і лікарні!!!
-Виконано, товариш верховний головнокомандувач!
Втратили 10 гігават? Приймемо рішення, яке поверне 0.0001 гігаватів
Правда , такої війни теж не було б, але це таке ...
Головне, що ЗЕЛЯ - молодець!
а
зеленічорні дири, тупі преЗЕденти та кодло розкрадання країни якнайшвидше мають зникнути!
