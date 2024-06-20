БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 318 22

Зеленський: Рішенням Ставки доручили спростити встановлення сонячних панелей для громадян

Звернення Зеленського 18 червня

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України провела окреме засідання з питання енергетичної безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами Ставки.

За словами голови держави, на Ставці заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – повідомив Зеленський.

"Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями", – додав очільник держави.

Зеленський наголосив, що сонячні панелі, "розумні" лічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі та лікарні. На місцевому рівні це мають проконтролювати Обласні військові адміністрації.

"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – написав Зеленський.

Читайте також: Перелік об’єктів, які не відключатимуть від світла, підготують до 1 липня, – Держенергонагляд

Як повідомлялося, на початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін доручив розглянути можливість скасування ввізного мита й ПДВ на імпорт енергетичного обладнання та комплектуючих до нього. Однак про подальші кроки у цьому напрямку наразі невідомо.

Водночас Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.

+7
Шапітовка лять. Так і згадуємо ставку сталіна - в каждую ізбу по пєчкє!
20.06.2024 19:22 Відповісти
+6
Офіс простих рішень. Завжди потужно та незламно.

Втратили 10 гігават? Приймемо рішення, яке поверне 0.0001 гігаватів
20.06.2024 20:42 Відповісти
+5
Ой як гарно зробили! Все ЗЕлені спростять. Страшно подумати, що лишився б Порох на другий термін ... ніякого спрощення не було б!
Правда , такої війни теж не було б, але це таке ...
Головне, що ЗЕЛЯ - молодець!
20.06.2024 20:43 Відповісти
Навіщо Ви так? В Хмельницькій області є гарне місто Шепетівка. Там живуть нормальні люди і зовсім не схожі на криворізьких гопників.
показати весь коментар
21.06.2024 09:04 Відповісти
Шедевр у виконнанні Квартал 2024.
" Зеленський наголосив, що сонячні панелі, "розумні" лічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі та лікарні"
Наголосив...
-Панелі і лічильники- якнайшвидше з'явитися у кожній школі і лікарні!!!
-Виконано, товариш верховний головнокомандувач!
20.06.2024 19:54 Відповісти
І сонцю світити якнайяскравіше!
20.06.2024 22:25 Відповісти
Та скільки не спрощуй, більшість громадян просто не можуть собі їх дозволити - в результаті, скористатися цим зможуть лише ті, хто і без того фінансово спроможний та може їх собі дозволити, а мешканці старих багатоповерхівок, сільські пенсіонери і т.п. люди навіть не розглядатимуть ці"щедрі" пропозиції.
показати весь коментар
20.06.2024 21:00 Відповісти
Ця зєлєнска потвора завжди мала проблеми з тим, що вона у свій час осміювала та критикувала. З тим, що вона нехтувала та нащо плювала. Справа Червинського ой як йому аукнеться через деякий час. Але буде пізно. Шмарклі прийдеться розтирати на лаві ...... Тоді він згадає знущання з громадян України та конституційні обов'язки захищати права громадян своєї країни. Сучий син, будеш й ти у лайні по вуха, як зараз воїни ЗСУ.
показати весь коментар
20.06.2024 21:05 Відповісти
На армію грошей немає , а на сонячні панелі знайдуться. Дивно.
показати весь коментар
20.06.2024 21:26 Відповісти
бізнес повинен сам себе забезпечити ектроенергією(с) гетьманцев
показати весь коментар
20.06.2024 22:27 Відповісти
Идиот
показати весь коментар
20.06.2024 22:45 Відповісти
"сонячні панелі, "розумні" лічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися"
а зелені чорні дири, тупі преЗЕденти та кодло розкрадання країни якнайшвидше мають зникнути!
показати весь коментар
20.06.2024 23:30 Відповісти
ТІЛЬКИ СПОЧАТКУ ООО Й ЖЕКІ СКАСУЙТЕ !)
показати весь коментар
20.06.2024 23:44 Відповісти
А ВІЛКИ НАРОДУ НЕ ТРЕБА МИ Й РУКАМИ РОЗІРВЕМО !)
показати весь коментар
20.06.2024 23:45 Відповісти
Для німців поставь солнечные батарея чмо. Или велосипеды т все партией шлюх народа крутите педали немцам
показати весь коментар
21.06.2024 01:09 Відповісти
21.06.2024 03:12 Відповісти
Я напишу непопулярні сьогодні речі. Ще недавно по завданню офісу президента. ботоферма пололяка, тут на форумі "мочили" власників сонячних мініелектростаніцій, обзивали їх баригами і ще навіть гірше. Я як власник сонятної електростанції на 30 КВТ вирішив відключитися від мережі і генерувати тільки на свій будинок, бо уряд Зеленського, одноосібним рішенням змінили суму оплат власникам СЕС, постійно вимикають світло і СЕС не генерірує, просто стоїть без генерації. А за минулий рік зовсім нічого не платили, заплатили тільки на почтку цього року. А ще заставляли ставити окремі прилади, які б при навантаженні вимикали СЕС і ці прилади коштують не дешево. Коли заходиш в крамницю чи на запрвку, то за куплений товар відразу віддаєш гроші, за СЕС не платять по року та ще й мізер. А хто повірив "зеленій владі" і взяв кредити? А якщо хтось заліз в борги, запозичивши якусь суму? Так, що не вірте Зеленському і його молодій, мародерській і шахрайській комнді - обдурять.
показати весь коментар
21.06.2024 09:22 Відповісти
Потужно плять
показати весь коментар
21.06.2024 09:27 Відповісти
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 416

07 травня 2024 року м. Погребище 58 сесія 8 скликання

Про розроблення детального плану територій

Розглянувши клопотання ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій» від 05.07.2023 року про замовлення розробки проекту містобудівної документації місцевого рівня - детального плану території для будівництва та обслуговування комплексу із переробки органічних відходів для виробництва електроенергії з біогазу на земельній ділянці площею 2,0000 га, що розташована на території Погребищенської міської ради (за межами населеного пункту с. Гопчиця) Вінницького району Вінницької області, та керуючись ст.ст. 22, 23, Земельного кодексу України, ст. 26, 31,ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», враховуючи рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 21 березня 2024 року в справі №120/18667/23, клопотання фракції ПП «Українська Стратегія Гройсмана» в Погребищенській міській раді 8 скликання від 06.05.2024 року, висновок постійної комісії Погребищенської міської ради 8 скликання з питань управління комунальною власністю,роботи промисловості, транспорту і зв'язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, Погребищенська міська рада Вінницького району, ВИРІШИЛА:
Відмовити в замовленні та прийнятті рішення про розробку проекту містобудівної документації місцевого рівня - детального плану території для будівництва та обслуговування комплексу із переробки органічних відходів для виробництва електроенергії з біогазу на земельній ділянці площею 2,0000 га, що розташована на території Погребищенської міської ради (за межами населеного пункту с. Гопчиця) Вінницького району Вінницької області, у зв'язку з тим що:

- земельна ділянка відносно якої має здійснюватись розробка містобудівної документації та на якій планується будівництво комплексу із переробки органічних відходів відноситься до земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, а згідно ст.23 Земельного кодексу України, землі, придатні для потреб сільського господарства (крім самозалісених земель), повинні надаватися насамперед для цілей: - ведення сільського господарства; - ведення лісового господарства; створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
- перелік підстав для прийняття рішення щодо розроблення або внесення змін до детального плану території визначений пунктом 32 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2021 р. № 926. звернення заінтересованих осіб (ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій») до органу місцевого самоврядування про замовлення розробки проекту містобудівної документації місцевого рівня - детального плану території для будівництва та обслуговування комплексу із переробки органічних відходів, не є підставою для прийняття рішення щодо розроблення або внесення змін до детального плану території.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв'язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Погребищенський міський голова Сергій ВОЛИНСЬКИЙ
показати весь коментар
21.06.2024 09:35 Відповісти

