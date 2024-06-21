Кабмін повторно ініціював створення реєстру для перевірки обґрунтованості призначення пільг

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери" і внесе його на розгляд Верховної Ради.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Законопроєктом пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з іншими державними інформаційними ресурсами, в тому числі державними реєстрами", – написав представник уряду.

Зокрема, пропонується встановити засади створення та функціонування Єдиного соціального реєстру, який буда однією із центральних підсистем Єдиної системи та поєднуватиме різні реєстри, бази даних і програмно- інформаційні комплекси.

У тому числі, реєстри Пенсійного фонду України, якому передано функції з призначення та надання пільг і житлових субсидій, що є найбільш популярними видами державної підтримки.

Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про Єдиний соціальний реєстр", який мав врегулювати питання наповнення, функціонування та адміністрування Єдиного соціального реєстру, призначеного для обліку даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки.

Автори законопроєкту вказували, що Єдиний соціальний реєстр вже створено за рішення уряду в рамках експериментального проєкту, він є основою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка належить до відповідальності Мінсоцполітики. Однак без ухвалення окремого закону розпорядники Єдиного соціального реєстру не можуть отримати дані про внесених до нього осіб з інших реєстрів.

Що відомо про Єдиний соціальний реєстр?

Дослідна експлуатація Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) розпочалася на початку лютого 2022 року. У Мінсоцполітики прогнозували, що її запровадження зменшить витрати на утримання органів соціального захисту населення на понад 6 млрд грн на рік.

Також очікувалося, що ЄІССС забезпечить повну верифікацію соціальних виплат, дозволить уникнути існування "двійників" та "мертвих душ" у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних, поданих заявником ще на стадії опрацювання заяви. Разом з запровадженням електронного документообігу це мало заощадити ще мінімум 5 млрд грн на рік.

Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.