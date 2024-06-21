Українці стали частіше купувати авто з бензиновим двигуном. Які моделі найпопулярніші?

У травні автопарк України поповнили понад 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 1% більше, ніж торік, повідомляє "Укравтопром".

Водночас, частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Так, якщо у травні 2023 року вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 44%.

Лідером ринку нових бензинових авто в травні став кросовер KIA Sportage.

Найпопулярніші нові моделі

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:

KIA Sportage – 147 авто;

Mazda CX5 – 125 машин;

Suzuki SX4 – 113;

Toyota RAV-4 – 112;

Suzuki Vitara – 96 автомобілів.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що в травні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. машин).

Найпопулярніші вживані авто

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:

Volkswagen Golf – 627 авто;

Volkswagen Tiguan – 439 машин;

Audi Q5 – 399;

Nissan Rogue – 378;

Audi A4 – 348 авто.

Раніше повідомлялося, що загалом у травні український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легковх автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Це на 26% більше, ніж у травні роком раніше.