Українці стали частіше купувати авто з бензиновим двигуном. Які моделі найпопулярніші?
У травні автопарк України поповнили понад 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 1% більше, ніж торік, повідомляє "Укравтопром".
Водночас, частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Так, якщо у травні 2023 року вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 44%.
Лідером ринку нових бензинових авто в травні став кросовер KIA Sportage.
Найпопулярніші нові моделі
До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:
- KIA Sportage – 147 авто;
- Mazda CX5 – 125 машин;
- Suzuki SX4 – 113;
- Toyota RAV-4 – 112;
- Suzuki Vitara – 96 автомобілів.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Майже половина вживаних авто, що в травні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. машин).
Найпопулярніші вживані авто
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:
- Volkswagen Golf – 627 авто;
- Volkswagen Tiguan – 439 машин;
- Audi Q5 – 399;
- Nissan Rogue – 378;
- Audi A4 – 348 авто.
Раніше повідомлялося, що загалом у травні український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легковх автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Це на 26% більше, ніж у травні роком раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль