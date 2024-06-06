Попит на вживані авто з-за кордону в травні зріс на 26%. ТОП-10 найпопулярніших моделей

За травень 2024 року український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легковх автомобілів, що були ввезені з-за кордону.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшилися на 26%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.



Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%. За ними слідують:

дизельні – 23%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто

Так, до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1049 машин;

Renault Megane – 806 авто;

Skoda Octavia – 640;

Volkswagen Passat – 569;

Volkswagen Tiguan – 552;

Nissan Leaf – 492;

Nissan Rogue – 482;

Audi Q5 – 457;

Tesla Model 3 – 404;

Audi A4 – 397 автомобілів.

Середній вік вживаних машин, які в травні перейшли на українські номери, становить 9 років.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у квітні українці зареєстрували майже 3,7 тис. вживаних легкових авто із США. Це 19% від усіх вперше зареєстрованих у квітні авто з пробігом.

Загалом у квітні українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.