Фонд держмайна виставив на продаж будівлю у Рівному за 7 тисяч гривень. На торгах ціна зросла у 4357 разів

приватизація

Фонд державного майна провів приватизаційний аукціон із продажу нерухомості в центрі Рівного, під час якого ціна лота зросла в 4357 разів.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"Сьогодні ФДМУ провів ще один успішний аукціон. На онлайн-торгах вартість нерухомого майна на Рівненщині зі стартової 6 875 грн виросла до 30 млн грн. Участь в аукціоні взяли 35 учасників", – сказано в повідомленні.

Об'єкт розташований в центральній частині міста Рівного. Це двоповерхова цегляна будівля загальною площею 545,6 кв. м на вулиці Пересопницькій.

На оплату лоту покупець має 20 днів.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.

На початку червня повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.

Автор: 

аукціон (1359) торги (113) ФДМУ (1392) Рівненська область (178)
Саджати треба усей цей Фонд майна, за розкрадання майна України в особливо великих розмірах.
показати весь коментар
21.06.2024 22:18 Відповісти
нещасні бідні у воюючій країні -
показати весь коментар
21.06.2024 23:46 Відповісти
країна живе, і хвалити Богу !
показати весь коментар
22.06.2024 00:28 Відповісти
Не тільки живе...а ще й краде...нівроку.
показати весь коментар
22.06.2024 09:15 Відповісти
Двоповерхова будівля 12х22 за 30 млн? Там що, у підвалах знайдено золото Полуботка?
показати весь коментар
22.06.2024 09:08 Відповісти
545 м2 в центрі міста всього за 75000 доларів??? Це ціна дуже не дорогої двушки в Києві десь в 50 м2.
показати весь коментар
22.06.2024 21:28 Відповісти
Ви один нолик пропустили при розрахунках
показати весь коментар
23.06.2024 08:58 Відповісти
Безкоштовна ідея. Якби виставили лот лише за одну гривню, то ціна б зросла в 3 млн. разів.
Ото був би заголовок!!!
показати весь коментар
22.06.2024 21:25 Відповісти

