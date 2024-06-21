Фонд держмайна виставив на продаж будівлю у Рівному за 7 тисяч гривень. На торгах ціна зросла у 4357 разів

Фонд державного майна провів приватизаційний аукціон із продажу нерухомості в центрі Рівного, під час якого ціна лота зросла в 4357 разів.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"Сьогодні ФДМУ провів ще один успішний аукціон. На онлайн-торгах вартість нерухомого майна на Рівненщині зі стартової 6 875 грн виросла до 30 млн грн. Участь в аукціоні взяли 35 учасників", – сказано в повідомленні.

Об'єкт розташований в центральній частині міста Рівного. Це двоповерхова цегляна будівля загальною площею 545,6 кв. м на вулиці Пересопницькій.

На оплату лоту покупець має 20 днів.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.

На початку червня повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.