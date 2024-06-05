БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
96 1

Фонд держмайна заявив про рекордну кількість учасників на аукціонах із приватизації

приватизація

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.

Про це йдеться в повідомленні голови Фонду Віталія Коваля.

"Рекордна активність.5,34 – така середня кількість учасників на онлайн-аукціонах з приватизації за п'ять місяців цього року! В історії Фонду держмайна України – це найвищий показник", – зазначив Коваль.

Він також навів дані для порівняння – так, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54, а 2023 року – 4,8.

Як розповів Коваль, за січень-травень поточного року в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників. 

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об'єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів – ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Так, стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 млрд грн.

До того повідомлялося, що ФДМУ планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.

Автор: 

аукціон (1340) держмайно (28) приватизація (1348) ФДМУ (1365)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так приватизація це добре, але не в Українських умовах, коли вона не конкурентна , а олігархічна і відбувається в одні руки,по простому це нагадує скупка торгових місьць на Петрівці коли, якщо в тебе є місце то ти можеш реалізувати свє виробництво, товар, ВВП,а якщо ні, то треба шукати роботу, а якщо ти скупив всю Петрівку ти просто цар і Бог і диктуєш свої умови в економіці по всій країні. По суті це крадіжка і монополізація і нічого спільного з ринком і ринковими законами не має, тим паче коли сама "активна" частина населення захищає країну,- це по меньшій мірі аморально. А якщо і було приватизовано населенням , як земля, то створюють таки умови щоб люди не змогли працювати , а змушені продавати .
Не зважаючи на те що ворог розвязав агресивну війну, тому що держава стала слабка від корупції в тому числі не від конкурентної приватизації , а олігархічної, владу ні чого не навчило, вона і далі продовжує в том ж дусі.
показати весь коментар
05.06.2024 20:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 