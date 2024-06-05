Фонд держмайна заявив про рекордну кількість учасників на аукціонах із приватизації

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.

Про це йдеться в повідомленні голови Фонду Віталія Коваля.

"Рекордна активність.5,34 – така середня кількість учасників на онлайн-аукціонах з приватизації за п'ять місяців цього року! В історії Фонду держмайна України – це найвищий показник", – зазначив Коваль.

Він також навів дані для порівняння – так, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54, а 2023 року – 4,8.

Як розповів Коваль, за січень-травень поточного року в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об'єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів – ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Так, стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 млрд грн.

До того повідомлялося, що ФДМУ планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.