Верещук анонсувала рішення для виплати компенсацій за знищене на окупованих територіях житло

Кабінет Міністрів наступного тижня планує ухвалити постанову, яка дозволить вносити до реєстру пошкодженого внаслідок російської агресії житла нерухомість на окупованих територіях і у зоні бойових дій.

Про це віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час "Години запитань до уряду", відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

"Станом на сьогодні дійсно те житло, яке на ТОТ, на тимчасово окупованих територіях, неможливо його визначити як зруйноване чи пошкоджене. Отже, Мінінфраструктури невдовзі внесе постанову, і ми дуже сподіваємося, на наступний тиждень вона буде прийнята, яка дозволить таке житло вносити в реєстри пошкодженого майна, житло на ТОТ і на території активних бойових дій", – розповіла очільниця Мінреінтеграції.

Водночас вона визнала, що після цього невирішеним залишатиметься питання коштів на виплату компенсацій власникам такого житла.

"Уже після цього ми можемо говорити про кошти, які будуть закладені на компенсацію за зруйноване житло", – додала Верещук.

Як повідомлялося, з листопада 2023 року по лютий 2024 року тривав експериментальний проєкт із обстеження знищеного майна в окупованому Мелітополі із застосуванням дистанційного зондування Землі. За три місяці у Реєстр пошкодженого майна з Мелітопольської громади внесли 279 об'єктів, розповідала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Також комісії вивчали фотоматеріали пошкоджень, які громадяни подавали через "Дію". На основі цих повідомлень продовжує формуватися Реєстр знищеного і пошкодженого майна. Після внесення об'єктів до цього реєстру громадяни можуть подати заяву на виплату компенсації.

Втім, станом на квітень 2024 року лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходило верифікацію, передусім через відсутність інформації про інші об'єкти в Держреєстрі майнових прав.