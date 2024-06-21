Євросоюз розробить альтернативу російському ядерному паливу для реакторів ВВЕР. Серед партнерів – Україна

Європейський Союз виділив 10 млн євро на дизайн нових тепловидільних збірок для атомних реакторів типу ВВЕР, розроблених у СРСР.

Про це йдеться в повідомленні Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської комісії (DG RTD), передає LIGA.net.

Проєкт, який отримав назву SAVE, очолить французька компанія Framatome й об'єднає 17 партнерів, зокрема з України.

"Framatome – єдиний постачальник палива, здатний гарантувати на 100% незалежну європейську технологію, з повністю європейським дизайном і продуктом, а також виробничими потужностями та ланцюгом постачання паливних компонентів, розташованих і експлуатованих у ЄС", – сказано в заяві французької компанії.

SAVE – це другий проєкт із розробки альтернативного джерела енергії для реакторів ВВЕР. Торік аналогічне фінансування отримала американська Westinghouse, яка уже замінила російське ядерне паливо для українських реакторів.

Метою Євросоюзу є забезпечення кращої диверсифікації поставок.

На території Євросоюзу працюють 19 реакторів, які залежать від російського палива, зокрема чотири ВВЕР-1000 у Болгарії та Чехії і 15 реакторів ВВЕР-440 у Чехії, Фінляндії, Угорщині та Словаччині.

Раніше повідомлялося, що єдина в Болгарії АЕС замінила російське ядерне паливо на американське.

На початку березня цього року на Хмельницьку атомну електростанцію завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі українські АЕС використовуватимуть американські тепловидільні збірки.