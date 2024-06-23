Держслужба зайнятості цього року влаштувала на роботу 33 тисячі переселенців

Від початку 2024 року за допомогою Державної служби зайнятості було працевлаштовано 33 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"З початку року, якщо ми кажемо про Державну службу зайнятості, було працевлаштовано 33 тис. ВПО. Також у нас діє програма, за якою ми компенсуємо роботодавцям частину витрат на оплату праці ВПО. Такою програмою в цьому році скористались 6,5 тис. осіб", – розповіла Свириденко.

За підсумками роботи в першому кварталі 2024 року фахівці Державної служби зайнятості працевлаштували близько 81 тис. українців.

У травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей.

У квітні цього року Міністерство цифрової трансформації оновило послугу оформлення компенсації за працевлаштування переселенців через портал "Дія".

До того стало відомо, що в 2024 році з'явиться мобільний застосунок Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.