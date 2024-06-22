У США закривають російський візовий центр

Сполучені Штати Америки закривають російський візовий центр та позбавляють дипломатів Росії податкових привілеїв.

Про це повідомив посол РФ у США Анатолій Антонов, передає Радіо Свобода.

Він уточнив, що закриються обидва відділення візового центру – у Вашингтоні та Нью-Йорку.

"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", – додав він. Крім цього, у російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку", що Антонов назвав "дрібним, капосним випадом" із боку США.

За словами російського посла, американська адміністрація свого рішення не пояснила.

Як повідомлялося, американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь внесли двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Наразі такими, згідно з американськими законами, визнані Куба, Іран, Північна Корея і Сирія, яких влада США вважає винними в підтримці актів міжнародного тероризму.