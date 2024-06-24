Лідери добувної промисловості України збільшили доходи на 13%. Хто заробив найбільше

Упродовж 2023 року лідери добувної промисловості заробили 365,26 млрд грн, що 11% більше, аніж до початку повномасштабної війни та на 13% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать дані Індексу Опендатабота.

Очолює цьогорічний Індекс державна компанія "Укрнафта", яка збільшила дохід у 2,3 раза за 2023 рік – до 95,17 млрд грн. Це 26% від сукупного доходу усієї десятки лідерів добувної промисловості. До того ж, "Укрнафта" отримала найбільший прибуток серед представлених компаній – 25,74 млрд грн.

Минулорічний лідер, компанія "Укргазвидобування", перемістилася на друге місце. Попри те, що компанії вдалось збільшити дохід на 9%, її чистий прибуток зменшився у 19 разів до 3,14 млрд грн у 2023 році. Основною діяльністю "Укргазвидобування" є видобуток природного газу.

Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості: 189 млрд грн.

Ще 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова: 149,67 млрд грн. П’ять з них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн. Лише Центральний ГЗК зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн.

Серед компаній групи СКМ, що збільшили свій дохід у 2023 році, варто виділити Північний ГЗК (+44%), Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську (+32%) та ШУ Покровське (+14%).

Водночас, доходи "Нафтогазвидобування" та Центрального ГЗК зменшилися на 35% і 31% відповідно, а ДТЕК Павлоградвугілля – на 6%.

До Індексу також увійшли дві компанії Ferrexpo AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їх сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з 2022 роком: Полтавський ГЗК – на 33%, Єристівський ГЗК – на 32%. Однак ці дві компанії змогли отримати сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

Загалом дев’ять з десяти компаній, що потрапили до Індексу, змогли отримати прибутки минулого року – 62,11 млрд грн. Для порівняння, у 2022 році прибутковими виявилось лише шість компаній з десяти.