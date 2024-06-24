ЄС знайшов спосіб, як обійти вето Угорщини на підтримку України, – Боррель

Європейський Союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених активів РФ цього року. Це також може усунути перешкоди для "Великої сімки" для виплати Україні $50 млрд.

Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає Європейська правда.

За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона "не повинна брати участь в ухваленні рішення про використання цих грошей".

Боррель додав, що обхідний шлях "складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює".

Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС 24 червня у Люксембурзі.

Він також повідомив, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу, але вона була відкинута.

Головний європейський дипломат сказав, що позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв'язками, які вони мають з Росією".

Видання зазначає, що обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень. Таке рішення, ухвалили лідери "Великої сімки" на саміті в Італії.

Водночас, за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи блокуються. Відповідне рішення мають всі 27 країн-членів одноголосно оновлювати кожні шість місяців.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає запропонований Єврокомісією 14 пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

За даними видання Politico, Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

У разі запровадження нові санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити РФ значних прибутків. Водночас вони не зупинять закупівлі Євросоюзом російського газу та не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.