Держенергонагляд перевів понад 30 обленерго на готовність роботи у спеку. Які проблеми виявили
Держінспекція енергетичного нагляду провела моніторинг готовності 31 оператора системи розподілу до роботу під час спеки.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Представники Держенергонагляду здійснили моніторинг технічної готовності до роботи в умовах високих температур основного обладнання підстанцій (ПС) та електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ у 31 оператора систем розподілу (ОСР)", – йдеться у повідомленні.
Загалом фахівці зафіксуваали 2 372 зауваження, з них оперативно усунули близько двох тисяч.
Більшість зауважень стосувалася:
- невиконання планів капітального ремонту та технічного обслуговування ПС (у 12 ОСР);
- недотримання графіків: профілактичних випробувань електроустановок ПС (10 ОСР), тепловізійного контролю електроустановок ПС (5 ОСР), технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (9 ОСР);
- невідповідності рівня оливи в оливонаповнених апаратах вимогам нормативно-правових актів, правил та проєктних рішень (25 ОСР);
- незадовільного технічного стану: оливоприймачів, трубопроводів та резервуарів для аварійного зливу трансформаторної оливи (20 ОСР), систем охолодження силових трансформаторів (25 ОСР).
Як зазначили у Держенергонагляді, у спекотний період електрообладнання підсанцій зазнає додаткового навантаження. Спека може призвести до перегріву та виходу з ладу трансформаторів, вимикачів, кабелів та іншого обладнання тощо.
Спеціалісти наголошують, що успішне проходження періоду високих температур та забезпечення надійного розподілу електричної енергії можливе лише за умови дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та проєктних рішень.
За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
