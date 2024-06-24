Конфіскований нафтотрейдер ексвіцепрезидента "Роснєфті" перейшов у власність держави. Його виставлять на приватизацію

Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна".

Про це голова Фонду Віталій Коваль повідомив у Telegram.

Він уточнив, що активи нафтотрейдера "Нафтова компанія "Альянс-Україна" оцінюються у понад 450 млн грн, цю компанію Фонд готуватиме до продажу.

Щодо переданої в управління Фонду частки у розмірі 49% у ТОВ "Альянс Холдинг" Коваль зазначив, що команда Фонду наразі очищує націоналізовану частку та реєструє право власності за державою.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Найціннішим активом із цього переліку є ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні. Мін'юст вимагав стягнути на користь держави частку 49% у капіталі цієї компанії, яка належала структурам Худайнатова.

Водночас Shell як бенефіціар ТОВ "Альянс Холдинг" не погоджувався із цим позовом, адже після початку повномасштабного вторгнення РФ війни частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ "Альянс Холдинг") розмили з 49% до 2,56%.

Утім, аргументи Shell не переконали апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави.

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.